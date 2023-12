Lupita Nyong’o presidirà el Jurat del Festival de Berlín 2024

L’actriu, directora, productora i autora d’èxit al ‘New York Times’ Lupita Nyong’o serà la presidenta del jurat internacional del 74è Festival Internacional de Cinema de Berlín (15-25 de febrer de 2024).

Guanyadora de l’Oscar el 2014 com a Millor Actriu Secundària per “12 anys d’esclavitud“, Lupita Nyong’o (..) encarna el que ens agrada al cinema: versatilitat per abraçar diferents projectes, adreçar-se a diferents públics i coherència amb una idea que és bastant reconeixible en els seus personatges, per molt diversos que puguin semblar. Estem contents i orgullosos que hagi acceptat la nostra invitació per ser la presidenta del jurat de la 74a Berlinale, diuen els directors de la Berlinale Mariëtte Rissenbeek i Carlo Chatrian.

Per la seva banda, Nyong’o ha manifestat: Estic profundament honrat de ser president del jurat internacional del Festival Internacional de Cinema de Berlín. Espero celebrar i reconèixer el treball destacat dels cineastes d’arreu del món.

Així ens la presenta el Festival de Berlín:

Filla de pares kenyans, va néixer a Ciutat de Mèxic i va créixer a Kenya. Després, Lupita Nyong’o va estudiar cinema i estudis teatrals al Hampshire College (EUA) i va treballar inicialment en diverses produccions cinematogràfiques als EUA. De tornada a Kenya, va produir la seva primera pel·lícula “In My Genes” el 2009, que també va dirigir i escriure. Després d’estudiar més a la Yale School of Drama, va començar la seva carrera d’actriu, que aconseguí un moment especial amb “12 anys d’esclavitud” (a més de l’Oscar, va rebre el Screen Actors Guild Award, el Critics’ Choice Award, el Independent Spirit Award i el NAACP Image Award). El 2018, Lupita Nyong’o va aparèixer per primera vegada en el paper de la guerrera Nakia a la pel·lícula de Marvel “Black Panther“, i també va protagonitzar-ne la seqüela “Black Panther: Wakanda Forever” (2022). Els seus altres èxits a la pantalla inclouen “Us” (2019), “Little Monsters” (2019), “Queen of Katwe” (2016), “Star Wars: El despertar de la força” (2015) i la pel·lícula de terror “The 355” (2022). Aviat tindrà un paper a la sèrie derivada de la franquícia de terror “A Quiet Place: Day One” (2024). A més de la seva carrera cinematogràfica, Lupita Nyong’o també està activa als escenaris de Broadway i va escriure el llibre infantil ‘Sulwe‘ el 2020, que va estar a la llista dels més venuts del New York Times. Lupita Nyong’o està preparant un podcast centrat en la narració de contes no ficticis de la diàspora africana i està desenvolupant una sèrie basada en “Americanah” de Chimamanda Ngozi Adichie. Recentment va ser productora executiva de la pel·lícula sudanesa “Goodbye Julia” (debut com a director de Mohamed Kordofani, que va ser va ser seleccionada pel Comitè Nacional sudanès que operava a l’exili per competir pel millor llargmetratge internacional als 96ens Oscar).