A FilminCat i a tots els PPCC, Mostra de curts en català – Premis VOC 2023

Diu Òmnium Cultural al seu web VOC: VOC► Versió Original en Català és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la finalitat d’estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic. Són uns premis que volen reconèixer els millors curtmetratges, websèries, videoblogs i nous formats audiovisuals realitzats originalment en català, i incentivar la creació de nous continguts. Anualment se celebra La Mostra VOC de cinema i audiovisual que premia els millors curtmetratges de ficció i documentals. I aquí estem, amb la Mostra de curts en català, entre el 16 de febrer i el 16 de març.

El programa d’enguany consta de 3 sessions -Sessió 1: Abismes quotidians; Sessió 2: Arrelant i Sessió 3: Cossos en moviment-, amb 5 curts en cada sessió. Pel que fa a la qualitat del que s’hi presenta, no n’he vist res encara, però si ens guiem per l’experiència de l’any passat, diguem que la cosa és variable, que hi ha de tot. En total, doncs, són 15 films, que es projectaran -gratuïtament- a 90 sales de tots els Països Catalans i que també es poden veure a FilminCat.

A FilminCat, les sessions s’ofereixen per separat: Sessió 1: Abismes quotidians | Sessió 2: Arrelant | Sessió 3: Cossos en moviment.

Podem consultar la composició del Jurat que n’atorgarà els premis.

FOTO: Sisè primera.