Catorzè episodi de L’altra ràdio vintage:entrevista a Alfons Arús (1990) i comunicats per ràdio de Michael Schumacher en el GP de Fórmula 1 de 1997

El pòdcast L’altra ràdio vintage de Ràdio 4 de RNE , presentat per Cinto Niqui, us ofereix continguts propis de 1980 ençà. Al catorzè episodi podeu escoltar: una entrevista a Alfons Arús, feta el 1990, i els comunicats per ràdio de Michael Schumacher de Scuderia Ferrari en el GP de Fórmula 1 al Circuit de Catalunya, l’any 1997

No gaire comunicadors poden arribar a tenir una llarga i exitosa trajectòria a la ràdio i la televisió. Alfons Arús seria un d’ells. Des de 2018 presenta “Aruscity” a La Sexta. Al segle XX, a la ràdio, Arús va començar a Radio Juventud i, després, va passar per Antena 3 Radio i Cadena Catalana. En aquest segle XXI Arús va presentar programes a Onda Cero i Cadena 100. Avui recuperem l’entrevista que li vam fer el mes de maig de 1990. Uns mesos abans havia rebut un premi Ondas, pel programa “Arús con leche”. En aquesta entrevista parla dels seus inicis a la ràdio, de la seva relació amb Jorge Salvador, del seu model de ràdio i del que li agradava escoltar en aquell moment. Escolta-ho al minut 14’42 a https://www.rtve.es/a/6838150/

El pilot Michael Schumacher es va retirar a l’any 2012 a l’equip Mercedes, liderat per l’enginyer Ross Brawn, després d’haver guanyat 7 campionats del món de Fórmula 1. A l’any següent, el 29 de desembre de 2013, Schumacher va tenir un greu accident esquiant del qual deu anys després encara està convalescent. La seva família sempre ha mantingut una gran discreció sobre els seu estat. Al progama 903 de L’altra ràdio, emès el 7 de juny de 1997, per primera vegada a la ràdio, es van poder escoltar les converses per ràdio del pilot de Scuderia Ferrari Michael Schumacher amb el seu enginyer Ross Brawn durant la cursa del Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 d’aquell any celebrat al Circuit de Catalunya. Escolta-ho al minut 1’31 a https://www.rtve.es/a/6838150/

Els episodis anteriors es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.