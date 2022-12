Salvem la llengua, visquem-la!

Salvem la Llengua, assegurem-ne el present i el futur.

Sempre amb Català sigui quina sigui la nostra variant dialectal.

Lluitem contra tota desesperança.

Visquem la Llengua, la nació i la llibertat, salvem-les! àdhuc la natura del nostre món, ens hi va la vida i el futur.

No desesperem, visquem i actuem!

Siguem Poble!

No baixem de la Llengua!

Sempre en català!

Visquem en català, sigui quina sigui la nostra variant dialectal.

La nostra pàtria i els nostres països són la nostra llengua compartida i vernacla.

Els nostres polítics han d’aprendre ser lleials i responsables amb la llengua dels nostres Països Catalans, de la nostra gent! S’han de comprometre veritablement amb la Llengua sense mandra i sense por, sistemàticament, els ho hem d’exigir!

Fem que la nostra lluita esdevingui una ventada que esdevingui imparable i perssistent. No defallim! La Llengua de Llull, d’Ausiàs Marc i de Fuster, reeixirà!

Visquem en català! Sense por, sense mandra, sense manies! Sempre!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS:

Ens trobam en una situació d’emergència lingüística i els governs han de fer més: ara o mai”

vilaweb.cat

https://www.vilaweb.cat/noticies/ens-trobam-en-una-situacio-demergencia-linguistica-i-els-governs-han-de-fer-mes-ara-o-mai/

PS1: Altres primers comentaris.

Miquel-Àngel Montserrat

09.12.2022 | 09:26

No som a una emergència lingüística. Diguem-ho clarament : som a un procés de substitució poblacional, on nosaltres esdevindrem molt aviat una minoria nacional dintre de la nostra pròpia terra, que ja serà de majoria de gent d’origen tercermundista.

Carles Roger

08.12.2022 | 23:23

Una gran part de les voltes que eix en À Punt Don Joaquín ho fa en la llengua dels veïns.Aixina ens va el tema.