Fem la Llista Cívica, ara sense l’ajut de l’ANC.

És necessari un projecte plenament unilateral i rupturista

Tan de bo, els catalans, fóssim capaços de tirar endavant la Llista Cívica per a la Independència, a partir d’ara, sense el bon ajut i suport de l’ANC.

Per què no?!

Si ara és massa just, preparem-nos pel 6 d’octubre.

És necessari un projecte plenament unilateral i rupturista, a banda dels que vagin confraternitzant alhora. Dono gràcies a la Presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, i a tots els seus col·laboradors per la ingent lluita en favor de la Llista Cívica.

He notat, en la campanya de la Presidència de l’ANC en defensa de la Llista Cívica, el biaix contrari de Vilaweb, les reticències inicials de la Tertúlia Proscrita, o la denigrant valoració de Clara Ponsatí catalogant-la despectivament “d’invent”. O almenys a mi m’ho ha semblat. És clar que tothom té dret a opinar.

L’ANC ha perdut una vegada més l’oportunitat de tirar endavant enlloc de l’anar fent. Podrem tornar a casa tranquils després de cada manifestació per lluïda i educada que sigui, els “partidets independentistets” podran seguir tranquilament la seva deriva autonomista, com allò que deia el portaveu de Junts al senat ñ: “queremos esta legislatura …” “Queremos “fets” i no mesas de dialogo” en una ridícula barreja de llengües que feia pena, insinuant que el “partidet” de Junts ho faria millor que el “partidet” d’ER.

Si la diferència hagués estat la contrària, a favor de que l’ANC sols ajudés la creació d’aquesta llista, hauríeu sentit els contraris bramant que no es podia fer, que la diferència era massa poca i que ai las! que l’ANC es partiria.

Què curts de mira han estat els que han fet tanta campanya contra aquesta iniciativa unilateralista i rupturista.

Què ho fa, després de tot, que l’ANC sempre acabi sense fer costat, amb tota la seva força que encara és molta, a iniciatives independentistes com ha estat el Consell de la República o el Debat Constituent?

La por de perdre l’ANC ens fa perdre la Independència! Els ferrosos estatuts pensats per protegir l’ANC en són el principal obstacle. Els pares de l’ANC no volen ni permeten que aquest seu fill, permanent adolescent, maduri i es faci gran, i així el que pot passar és que pateixi una greu dolència de raquitisme creixent o potser una lenta malaltia neurodegenerativa.

Les bones notícies, per a mi, no són les eleccions aquestes ni les moltes candidatures que s’hi presentin, la bona notícia serà quan l’independentisme unilateral i rupturista agafi cos i s’organitzi en defensa de la DUI i de la Llengua, lleial al Mandat del Primer d’Octubre: “Edificar, dia per dia i moment a moment, la ja incipient República Catalana Independent”.

Potser sí, que cal fer la Llista Cívica, a partir d’ara fes de fora de l’ANC, de la pròpia organització.

Jo demanaria, a la Dolors Feliu i a l’equip que ha anat preparant i madurant aquest projecte de la Llista Cívica que, apartant-se momentàniament de l’ANC, intentin tirar-lo endavant. És necessari.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial per a la Llista Cívica, per a completar i implementar la DUI.

