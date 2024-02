El sentit i la necessitat d’una admistia veritable.

Deixem els subterfugis d’una vegada per sempre.

No sé si es tracta de desjudicialitzar la política en general dins el Regne d’Espanya, però sí sé que el que cerquem assolir els catalans és desjudicialitzar tota la lluita política i nacional feta pels catalans per assolir i edificar la Independència real i efectiva, sense violència, sense armes, sense segrests, sense amenaces físiques ni morals, ni personals, …

Els catalans cerquem que dins del Regne d’Espanya no sigui delicte treballar i lluitar, com s’expressa políticament “sense armes”, per a la Independència plena, real i efectiva de Catalunya.

Però, no dient les coses pel seu nom real, caiem de nou en la nostra pròpia trampa, fent pactes en els que domina el llenguatge de sords que no es volen entendre i es fan pactes imprecisos que cada bàndol interpreta a la seva manera, sobretot la part catalana que sempre al final queda amb la cara de ruc i talòs.

Com volem que ens perdonin uns delictes que no hem comès? És delicte defensar la voluntat d’un Poble, de Catalunya i la seva Independència?

Amb aquesta llei d’amnistia d’aquestes primeres setmanes del 2024, els catalans pretenem desjudicialitzar, dins d’Espanya i dins d’Europa, la Independència de Catalunya de manera total i per a tothom, de manera immediata i de manera blindada, que no s’acusi ningú, amb cap excusa, per aquesta causa.

Espanya, els seus jutges i els seus polítics, no cerquen el mateix, sinó el contrari, ells pretenen lligar de peus i mans als catalans, perquè aquests no puguin treballar, lluitar i avançar en l’assoliment efectiu i legal de la República Catalana Independent votada i declarada l’Octubre del 2017.

I que fan i que han fet, els polítics i la judicatura espanyola, per a frenar Catalunya i retindre-la sota les seves urpes i sota la seva dominació colonial? -Doncs han inventat ilegalitats i delictes deformant-ne i forçant-ne el seu sentit fins assolir nivells istrionics i malèfics amb els quals poder encausar persones i institucions.

Els jutges espanyols i espanyolitzadors, i els seus ajudants de la judicatura, ha mentit, han deformat interessadament la realitat, han prevaricat a cor que vols, han inventat, deformat i enverinat delictes i conceptes legals, han empresonat innocents, han acusat falsament, han multat desorbitadament, estant robant els diners que els acusats van avançar

no tornant-los-hi les fiances multimilionaries, han practicat i encara practiquen guerra bruta i “lawfare”, …

Espanya fa més de 300 anys que malda per sotmetre Catalunya en una guerra que pren múltiples formes de diferent temperatura, que van des de la violència extrema i sanguinària, passant pel tracte colonial i repressiu permanent, fins arribar l’actual situació de sotmetiment legal, jurídic i constitucional.

La lluita permanent de Catalunya és per escapar-nos i alliberar-nos d’aquesta submissió i sotmetiment de l’esperit imperialista i espanyolitzador.

PS1:

‘La tertúlia proscrita’: Totes les claus per a entendre el no de Junts a…

https://youtu.be/GsiBbSv9aho?si=ShM9PS6qxOemaycw

via @YouTube

PS2:

David Budria: “No farem el que alguns polítics van fer al judici del procés”

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-david-budria-operacio-judes-amnistia/

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial per la Llista Cívica i per a completar la DUI.