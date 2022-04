Divendres Sant i la farigola.

La farigola collida en Divendres Sant, caigui en el mes que caigui, no perd la flor, com a mínim fins Divendres Sant de l’any següent.

La tradició més arrelada al fet religiós, assenyala divendres sant, com el dia adequat per a aplegar farigola per a tot l’any.

Avui, divendres sant, és el dia més adient per a anar a collir farigola, coneguda també com a timó o frigola, a ses Illes Balears i Pitiüses.

Les úniques condicions per a que això es compleixi, són dues:

1.- No separar-la del terra, que fins aquest moment ha estat el seu hàbitat natural, és a dir, casa seva, de manera brusca, violenta o grollera. Opino que lo millor és tallar-la amb l’ajuda de una navalla de la marca Pallarès, fabricada a Solsona, mentre li vas explicant que la canvies de llar, però que no pateixi, que tot anirà bé.

També és aconsellable, transportar-la fins a casa amb un cistellet de vimet.

Mai en una bossa de plàstic de supermercat.

Hi ha qui diu que aquesta mata, com moltes altres, entén el llenguatge humà.

2.- Un cop la tens a casa, s’ha de posar en un gerro elegant (no valen els comprats en botigues de Tot a Cent) i en un lloc preferent de la casa, entenent com a preferent, que sigui una estança freqüentada pels que hi viuen (menjador, sala d’estar, etc.).

Mai “al cuartu” dels mals endreços.