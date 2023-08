Tenacitat i endavant (91) De cara al Tamayazo

dijous 24 d’agost de 2023

El Sr. Borbó fill, amb la gràcia que el caracteritza, ha encarregat al Sr. Feijoo, que formi govern, tot i que sap que no el podrà formar per cap via democràtica. Provaran noves alternatives.

O compren els vots del PNB, perquè els de Junts o ERC semblen impossibles d’untar, tot i que de més verdes han madurat, o com a possibilitat més plausible, subornen quatre diputats del PSOE i fan una nova majoria amb un “Tamayazo” dels que ja tenen alguna experiència a can PP.

Després tampoc no costarà tant de posar en marxa la caverna mediàtica i en un parell de setmanes d’intoxicació informativa, bona part dels seguidors de la premsa, ràdio i televisió de l’España profunda i alguns de la Catalunya irredempta, acabaran afirmant que no es pot lliurar España a les mans d’etarres, fugats de la justícia, colpistes, jueus i nazis en general i que els patriotes de sempre, faran ben fet de comprar quatre socialistes penedits que hagin decidit canviar el seu vot en benefici de la Unitat de la Pàtria.

Si, per confirmar la fidelitat, els han passar sota mà un parell de milions d’euros a canvi del vot, ja estarà bé també. Es pot entendre com a inevitables danys col·laterals.

Mentre van marcant infranquejables línies vermelles que després es fan de color rosa i després directament blanques, uns i altres estan fent càlculs sobre dissolucions de les corts, noves eleccions i vacances de Nadal.

Nosaltres, per no perdre pistonada, ens concentrarem a treballar per la nostra independència.

Salut i república.