Tenacitat i endavant (87) Mala peça al teler.

dijous, 27 de juliol de 2023

Fetes les eleccions tampoc et pensis que han quedat les coses gaire clares.

Tenim una molt mala peça al teler.

Els abstencionistes s’han adonat de la rucada que han estat fent, però ja no es pot rectificar. Deuen estar contents perquè hem perdut 700.000 vots. Si en comptes de 14 diputats a Madrid en tinguéssim 40, potser les negociacions serien diferents, però no hi ha molt més a fer. Hi ha gent que li agrada ser fuetejada per acabar dient que sí, que les fuetades fan mal.

Només ens haurà servit d’alguna cosa si som capaços de canalitzar el descontentament del personal cap a postures independentistes més radicals. Ho haurem de fer nosaltres, la gent.

Aquestes eleccions han estat una derrota important de l‘espanyolisme i això no ens ho perdonaran fàcilment.

Tot el feixisme franquista enquistat en la societat espanyola s’ha quedat amb un pam de nas després de la desfeta. Per això, com a resposta, Fiscalia vol detenir Comin i Puigdemont, els jutges i tribunals diversos miraran d’augmentar les penes als imputats i seguirà la repressió sistemàtica de les nostres aspiracions. Ho sabem.

El poble espanyol ha reaccionat votant l’esquerra espanyolista, que ja ens va millor que si haguessin guanyat els feixistes, però tampoc et pensis que ens ha de ser gran ajut, perquè el PSOE és tan espanyolista com el PP.

Una mica més educat, més democràtic, però sempre que no li toquen la sacrosanta idea de l’España una i no cincuenta i una.

El procés, no s’ha acabat ni de bon tros. Tenim un munt de feina.

Salut i república.