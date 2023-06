Tenacitat i endavant (81) En públic i en privat.

dijous, 15 de juny de 2023

En una reunió del Comitè Central (màxima autoritat entre congressos) es va filtrar la idea de donar per acabades les trobades dels dissabtes, amb música inclosa.

L’independentisme ha estat derrotat a Catalunya i també a Balaguer. Derrotat o no. Tot es pot discutir.

A Balaguer direm que en teoria no, perquè els vots dels partits independentistes superen de molt, els vots dels partits espanyolistes.

Ultimats però, els càlculs corresponents i constatats els fets, certifiquem que els independentistes no han sabut posar-se d’acord i els espanyolistes, enllestides les oportunes ofertes laborals i econòmiques, comptant amb el recolzament d’uns independentistes neo-reciclats, formaran govern a la ciutat.

Cap sorpresa. Hem vist aquests dies les barreges i aparellaments més diversos i tots perfectament justificats.

Anant, però, al resum, ho podem dir ben clar: els independentistes no han estat capaços de formar govern en una petita ciutat de Ponent. Ens han derrotat.

Per això s’estava parlant de deixar-ho córrer.

Una intervenció d’última hora però, va redreçar la situació.

Vam entendre que és justament ara, que cal dir ben fort i ben clar, que estem per la independència, per la República catalana i per fer que la nostra cultura, la nostra economia, torni a tenir el lloc que li correspon dins d’Europa.

No estem demanant res estrany. Estem reclamant el que és nostre i qui no ho entengui així, ja s’ho pot fer mirar.

Nosaltres som independentistes i ho serem per sempre més. Ho direm en públic i en privat. Donec perficiam.

Salut i república