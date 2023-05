Tenacitat i endavant (75) Tots callats.

dijous 4 de maig de 2023

A la vista de com va tot, no ens quedarà més opció que començar a col·leccionar segells o mirar de fer maquetes de monuments diversos amb escuradents.

Val també fer les maquetes amb trossets de vidre. Aquesta darrera activitat no la recomano molt perquè s’ha de fer amb unes pinces i si ets una mica sapastre, com ara jo, fer-te un parell de talls és extremadament fàcil.

Ho vinc a dir perquè atenent l’actualitat política, podem acabar amb un mal o altre.

Ara hem sabut que España compra dièsel al Marroc, que l’ha comprat indirectament a Rússia, via Aràbia Saudita. Diu que Rússia ha venut aquest any passat més petroli que no n’havia venut mai. Europa calla i li compra el petroli, indirectament, perquè clar, no podríem pagar una pujada del petroli realment important, però han de seguir dient que boicotegen Rússia.

A España, una sèrie de personatges que no han fet mai res, que no han produït mai res, ens prometen grans millores, que ens donaran això i allò, que els confiem el nostre futur, que ells tenen la solució. Una cara més dura que el ferro tenen, i encara ens van perdonant la vida, cada dia, a la premsa, ràdio i televisió.

També hem sabut que el suport del Valls a la Colau no va ser ben bé gratis. Diu que hi ha 120 pisos al centre de Barcelona que han passat a ser turístics per la gràcia de Déu pare.

I ara tornen a obrir el cas dels CDR acusant-los de terrorisme.

I no hi ha una protesta concreta i clara en contra de tanta bestiesa. Per què?

No se sap.

Nosaltres exigim la independència, va.

Salut i república.