Tenacitat i endavant (72) De l’honor.

dijous 12 d’abril de 2023

Hi ha gent que té l’honor en llocs ben pintorescos.

Hem sentit tota mena de bestiesa parlant de l’honor i la reputació. La literatura en va plena d’exemples i casos variats, a tal punt que ja no se sap ben bé què és l’honor ni com és que es pot ofendre tant segons quina delicada epidermis.

Ara hi ha qui s’ha ofès molt perquè en un programa d’humor, han fet unes gracietes irreverents contra una de les múltiples mares de Déu, de les escampades per la geografia ibèrica.

Ves què s’esperaven si era una programa còmic. Res, tots denunciats i tots cap al jutjat.

Diu que la caverna s’ha afegit al rebombori perquè el programa era català i ja se sap que contra Catalunya qualsevol excusa és bona per atacar.

Han acusat la Generalitat d’ofendre l’honor d’Andalusia en general.

Els de la fira d’abril a Barcelona, han amenaçat amb no celebrar res, de tan enrabiats que estan. Suposem que no tant, però, com per renunciar a les múltiples i generoses subvencions que reben uns quants, perquè una cosa és l’honor i la mare de Déu i una altra són els calés. No barregem.

Aprofitant l’avinentesa, la caverna farà alguna crida a la unitat de la pàtria, la sagrada constitución, la llei mordassa, la necessitat d’una mà, dura i única per posar ordre, i un 155 permanent per evitar noves injúries.

Tampoc ens sorprendrà si algun partit català, ara a l’oposició, demana el cap del President de la Generalitat, per la seva poca sensibilitat democràtica.

Tranquils però, que de cara a les eleccions, encara en vorem de més grosses.

Salut i república.