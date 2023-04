Tenacitat i endavant (71) Aquí qui mana?

dijous, 6 d’abril d

Es la pregunta fonamental, la pregunta realment important: aquí qui mana?.

La resposta ens dóna la informació de tot plegat i, sobretot, l’explicació de tot el que està passant.

Si sabem qui mana, sabem per què s’ha posat en marxa tal cosa, per què han fet tal obra, per què Rodalies és un nyap tan fenomenal o, fins i tot, per què hi ha les guerres que hi ha.

Actualment estem entrant en una època que no sabem molt bé qui mana. Hi ha massa coses que estan passant sense una explicació raonable. I no parlem de política internacional.

Ara que ho dius, estic una mica preocupat, perquè el meu mòbil sap quants passos he fet avui, quants n’he fet durant la setmana, quantes calories he cremat, la meva capacitat aeròbica i una llarga sèrie de coses que no sé ni ben bé què són.

El problema és que a banda de saber-ho jo, hi ha un munt de gent que també ho sap. Hi ha qui té tota la informació, la processa i, seguint els algoritmes escaients, sap de mi molt més que no en sé jo.

El mòbil (el teu també) serà capaç de registrar les nostres reaccions davant de qualsevol notícia o innocent vídeo que estiguem veient, amb la qual cosa, els que manen tindran informació precisa sobre la nostra personalitat política, sexual, religiosa o esportiva.

Per a qui treballa el mòbil? Per als que manen, suposo.

Això és molt perillós perquè ens deixa en mans d’individus desconeguts.

No sé molt bé la intenció final, però serà alguna cosa del poder per tal de controlar-nos més i millor. .

Perill segur, doncs.

Vigilem.

Salut i república.

e 2023