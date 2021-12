Tenacitat i endavant (3) La lluita per la llengua.

dijous, 16 de desembre de 2021

Ara quan s’acabarà la lluita per la llengua a Canet, començarà a Manresa, a Tortosa, a Palma o a Sagunt i anar fent.

Això no s’acabarà mai mentre siguem una colònia. El gobierno de torn, segons el que vulguin aprovar o segons el moment polític haurà de fer alguna concessió que es podrà interpretar com un tracte de favor cap al català.

No ens enganyem, però. Espanya no té cap intenció d’afavorir les llengües diverses que es parlen a l’Estat. Ho sabem del cert. Les grans multinacionals, per la seva banda, tampoc no tenen cap intenció d’afavorir llengües minoritàries. Si poguessin farien tots els doblatges en dos o tres idiomes i endavant. També ho sabem del cert.

Hem de comptar que els fatxes utilitzaran la “batalla per la llengua” d’una banda per carregar-se el fet diferencial català i de l’altra per carregar.se al Pedro Sànchez. Ho sap tothom.

Seguiran mentint, presentant-se ells com les víctimes d’un règim brutal i dictatorial. Maltractar i plorar. Es típic dels feixistes.

Nosaltres no hem de cedir ni un pam. Hem de seguir vivint en català, comprant en comerços i empreses que treballin en català, rebutjant llibres, cines i teatres que no siguin en català, i anar fent. Amb bona cara, sense emprenyar-se, però sense cedir ni un pam.

Tenim un enemic ferotge i molt més fort que nosaltres. Sortosament, només tenen la força. Nosaltres tenim la raó.

Cal que seguim la nostra lluita i, sobretot, paracomptem que no es tracta només de resistir, es tracta de plantar cara.

Crec que acabarem guanyant.

Salut i república