Donec perficiam (88) Alguna de grossa

2 de setembre de 2021

Sabem que s’està congriant alguna de grossa però no sabem per on ens caurà.

La llum, potser? Les elèctriques amb tota la cara dura del món anuncien nous augments tarifaris i el govern diu que no pot fer per res per evitar-ho. Sorprès me tenen.

La Covid no va de baixa, ans al contrari i la gent, especialment el jovent, sembla decidit a seguir ballant i bebent i qui caigui mala sort. De fet, diuen, només cauen els vells i els pobres, i alguns joves també, sí, però què hi farem?

Què podem fer? No et sabria dir.

El Papa ha dit alguna cosa positiva respecte a Catalunya i la seva lluita independentista . Ho ha dit seguint, com sempre, la tècnica eclesiàstica de nadar i guardar la roba. Cal dir, però que el Papa Francesc és jesuïta i això ja li suposa una capacitat de raciocini superior a la majoria de bisbes i magistrats espanyols que són de l’Opus Dei (vade retro) amb els perills que això comporta.

Més congre: Els sociates volen l’Iceta a la còmica taula de diàleg. Potser que el senyor ministre ens oferirà un ball en acabar la conversa.

Els talibans canten victòria i assassinen uns quants dissidents per deixar clar com anirà la cosa a partir d’ara. Les potències mundials, en adequada resposta, s’hi estan acostant al talibanat per la cosa de l’opi, l’or i les terres rares que se veu que ens han d’anar tan bé per als mòbils d’última generació.

No hi ha un pam de net.

Seguirem amatents l’actualitat per si acabem sabent alguna cosa.

Nosaltres, per si de cas, deixarem clar que volem ser independents.

Salut i república