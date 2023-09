Bojos per l’Energia: Curs entusiastes de l’energia

La iniciativa “Fundació Catalunya La Pedrera” porta a terme el projecte “Entusiastes de la Ciència” amb l’objectiu d’inspirar i encoratjar l’interès en camps científics i tecnològics entre estudiants de nivell preuniversitari. Aquest projecte es realitza mitjançant tallers dirigits per experts en recerca de institucions catalanes d’alt nivell.

En aquest context, l’ICAEN ofereix el curs “Entusiastes de l’Energia”, en associació amb l’IREC. Aquest curs està dissenyat per a joves interessats en àrees STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtiques) i que desitgin entendre les investigacions actuals per aconseguir un sistema energètic sostenible i més participatiu per part de la comunitat.

Per abordar el desafiament del canvi climàtic, és crucial avançar en tecnologies relacionades amb l’eficiència energètica, emmagatzematge d’energia, construcció sostenible i gestió intel·ligent del consum energètic, entre d’altres. L’IREC proporciona una perspectiva multidisciplinària en aquest curs, combinant camps com la física, matemàtiques, enginyeria i química per trobar solucions pràctiques i factibles per a un futur més sostenible.

Pel que fa a Catalunya, les últimes dades de l’Institut Català d’Energia indiquen que el 46% de l’energia consumida per la indústria provenia del gas natural i el 37,9% de l’electricitat. “Aquestes xifres estan evolucionant cap a una major rellevància de l’energia elèctrica en el mix energètic, però, encara avui, la major part de l’electricitat no procedeix de fonts renovables.”

El curs “Entusiastes de l’Energia” inclou 15 sessions teòric-pràctiques impartides per l’IREC i es divideix en quatre mòduls:

Mòdul 1: Introducció. Aquest segment tractarà conceptes fonamentals d'energia: la seva generació, consum, comportament, unitats de mesura, i compararà fonts d'energia convencionals i renovables. També es discutirà l'eficiència energètica i els desafiaments actuals en la "transició energètica".

Mòdul 2: Generació d'Energia. Les sessions d'aquest mòdul es centraran en l'energia solar, eòlica, IoT, captura d'energia ambiental i emmagatzematge convencional i modern.

Mòdul 3: Emmagatzematge i Distribució. Aquest segment explorarà temes com la mobilitat sostenible, emmagatzematge en transport, combustibles sintètics futurs, hidrogen com a vector energètic i l'impacte ambiental de les noves tecnologies.

Mòdul 4: Consum d'Energia. L'últim mòdul es centrarà en l'arquitectura d'edificis de baix consum energètic, preus de la llum (mirar en OVACEN), la renovació energètica d'edificis existents i eines tecnològiques per a una gestió energètica eficient.

Per a més detalls sobre el curs, el calendari i el procés d’inscripció, es pot visitar la pàgina web corresponent.