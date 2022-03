SEO per a projectes

El SEO on-page (també conegut com a SEO on-site) és el conjunt de totes les activitats que podem dur a terme pel que fa a continguts (textuals i visuals) per influir en el SEO, és a dir, l’abast orgànic dels continguts de la nostra web. . Cada pàgina web és única i necessita determinades estratègies d’optimització. El concepte es refereix tant a pàgines web individuals com a tot el lloc. Es diferencia del SEO off-page, que en canvi consisteix en el conjunt d’accions realitzades fora d’un lloc web per influir en el SEO i millorar així la posició als motors de cerca. És crucial que qualsevol persona implicada en contingut web conegui bé aquesta diferència segons la agencia seo amarok

Però, per què és important el SEO a la pàgina? Sens dubte perquè ajuda els motors de cerca a reconèixer el contingut d’un lloc d’Internet. Google, el principal cercador, analitza constantment (amb algorismes molt precisos) la rellevància dels continguts en funció de les paraules clau que s’utilitzen als llocs web. Bàsicament, els algorismes intenten “entendre” el contingut dels llocs web contextualitzant-los en funció del que la gent busca. El SEO on-page consisteix, doncs, a comunicar indirectament a Google quins continguts detectar, per fer-los indexar i classificar-los posteriorment. Bàsicament, suggereix al motor de cerca com hauria d’aparèixer el contingut a la pàgina de resultats del motor de cerca (SERP).

SEO ON-PAGE: ELS ELEMENTS FONAMENTALS

Per entendre com funciona qualsevol concepte, cal conèixer-ne bé els fonaments. El SEO a la pàgina no és complex, però hi ha alguns elements específics de classificació que hi influeixen i, per tant, cal tenir-los en compte. Un cop entengueu aquests elements, podeu optimitzar fàcilment qualsevol pàgina web. Els 3 elements fonamentals del SEO on-page són:

La part de contingut del SEO a la pàgina està formada, al seu torn, pels següents subelements:

elements de contingut

cerca de paraules clau

intenció de recerca

contingut de text

contingut dels mitjans.

Els analitzarem breument per fer-vos una idea de la seva importància.

1. Elements de contingut

Els elements de posicionament per al SEO on-page consisteixen en la còpia i el contingut senzill present al lloc web. Ens centrem ara en la qualitat del contingut d’una sola pàgina. Hi ha almenys dues característiques a tenir en compte:

com afecta l’experiència de l’usuari (exemple: si els va agradar el contingut / estaven informats / educats / entretinguts)

com es comunica l’experiència de l’usuari a Google (temps mitjà a la pàgina/temps dedicat, percentatge de rebot, enllaç d’entrada).

El punt focal és i seguirà sent sempre l’experiència de l’usuari.

2. Cerca per paraula clau

La recerca de paraules clau o paraules clau és el procés d’anàlisi de les paraules/frases que la gent cerca amb més freqüència al motor de cerca. Aquests han de ser rellevants per al tema tractat en el contingut (article, pàgina, etc.). La recerca de paraules clau us permetrà saber:

quines paraules clau cerca la gent

amb quina freqüència cerquen paraules clau

com cerquen les paraules clau.

Les paraules clau adequades us permetran posicionar-vos bé a les SERP, situant-vos entre les primeres posicions pel que fa a trànsit orgànic.

3. Intenció de recerca

La intenció de cerca, o intenció de l’usuari, és l’objectiu principal que té una persona quan escriu consultes al motor de cerca. Per tant, per resumir:

intenció de cerca -> què està buscant l’usuari

consulta de cerca -> què escriu realment l’usuari a Google.

Aquesta distinció senzilla és important, perquè les consultes que escriuen a Google no sempre s’alineen amb el que realment estan buscant.

Els tipus més comuns d’intenció de recerca són 3:

informatiu, quan busqueu informació sobre alguna cosa

comercial, quan vols comprar alguna cosa

navegació, quan busqueu indicacions per arribar a algun lloc.

La intenció de cerca és important per al SEO perquè s’inclou entre els factors de classificació. És l’objectiu principal i idealista de tots els motors de cerca, especialment de Google. L’algoritme de Google s’ha tornat molt sofisticat i intel·ligent: de fet, és capaç de realitzar l’activitat dels usuaris en diferents consultes de cerca. Observa a quines pàgines web es fa més clic i les premia a la classificació.

4. Contingut del text

Si coneixeu les paraules clau i la intenció de cerca adequades, podeu començar a configurar el contingut del vostre lloc web.

1. Títol de la pàgina (etiqueta de títol)

El títol de la pàgina és el lloc més important per introduir una paraula clau, ja que explica a la gent i als motors de cerca de què tracta aquesta pàgina web. A continuació es mostra com es veu el títol de la pàgina d’un lloc a les SERP:

seo a la pàgina serp google

També es pot veure als navegadors web. Al codi font HTML, el títol de la pàgina es veurà així, que és una altra raó per la qual aquest títol s’anomena etiqueta de títol.

2. Meta descripció

La metadescripció és la part de text present sota el títol d’una pàgina web a la SERP. No afecta directament el SEO i no és un factor de classificació per a Google. Això vol dir que posar-hi una paraula clau no tindrà implicacions directes per als motors de cerca com ho faria en altres llocs. No obstant això, es pot recomanar la presència d’una paraula clau per proporcionar a l’usuari de navegació més informació sobre la pàgina que decideix fer clic.

La meta descripció en general funciona atraient i persuadant els usuaris del motor de cerca perquè visitin llocs web i pàgines web. Una millor metadescripció tindrà un percentatge de clics més alt, enviant més trànsit a la vostra pàgina web. Més trànsit us guanyarà més enllaços d’entrada, més autoritat de domini i molts altres avantatges. En resum, pot tenir un impacte indirecte en el SEO a la pàgina i, per tant, és important tenir-ho en compte.

3. Optimització de la imatge

Les imatges tenen la seva pròpia optimització HTML per a SEO a la pàgina. Els visitants només veiem imatges quan naveguem per un lloc web, però els motors de cerca veuen el codi HTML. La imatge pot semblar sempre igual, però segons l’HTML pot ser interpretada de manera molt diferent pels cercadors. Podeu veure el codi font HTML de qualsevol imatge. De manera similar a les pàgines web, només cal que feu clic amb el botó dret del ratolí a la imatge i seleccioneu “Inspeccionar”. En aquest moment, hauria de sortir la pantalla amb l’HTML ressaltat en blau. Hi ha 3 elements a tenir en compte per al SEO a la pàgina relacionats amb les imatges que pengem:

el text alternatiu contingut a la imatge

el títol de la imatge

el nom del fitxer d’imatge.

4. Imatges amb text alternatiu

La imatge completa amb el text alternatiu al seu interior (també conegut com a atribut alt o descripció alt) s'utilitza per dir als motors de cerca què representa. El text alternatiu també és útil per a aquells que no poden veure imatges o que tenen una connexió a Internet de poca amplada de banda. Aquesta és essencialment una paraula clau de cua llarga que s'utilitza per a les imatges. Això és important per al SEO a la pàgina perquè la gent pot trobar un lloc web només mitjançant imatges. De fet, quan la gent cerca imatges, sovint fan clic al lloc web d'on prové la imatge trobada. La presència d'un bon text alternatiu també pot fer que una imatge aparegui en una xarxa de cerca més gran. El resultat final és que hi haurà diversos camins que condueixen a aquest lloc web específic

5. Títol de la imatge

L’atribut del títol de la imatge s’utilitza per proporcionar informació addicional. No té un impacte SEO, de manera que no és tan important com el text alternatiu o el nom del fitxer. És simplement una petita finestra emergent que pot aparèixer quan col·loqueu el cursor sobre una imatge.

6. Nom del fitxer de la imatge

El nom del fitxer d’imatge és el nom únic que es dóna a les imatges. És utilitzat pels motors de cerca per ajudar a posicionar i indexar imatges. Igual que el text alternatiu, és important perquè la cerca d’imatges és un camí cap a un lloc web concret.

7. Geoetiquetatge (per a consultes locals relacionades)

El geoetiquetatge consisteix a atribuir una posició geogràfica a una pàgina web concreta i/o al seu contingut. Aquest contingut pot incloure, per exemple, imatges i vídeos. Quan geoetiquetes una imatge o un vídeo, proporciones als motors de cerca informació molt específica. Això us permetrà aparèixer a les SERP per a consultes de cerca amb una ubicació geogràfica (adreça, codi postal, etc.).

Geolocalització

Quan geoetiqueteu pàgines web i contingut, proporcioneu als motors de cerca cada vegada més informació. Com més informació els doneu, millor. Aquesta és una estratègia de SEO eficaç per a consultes de cerca locals.

8. Dades estructurades

Les dades estructurades són etiquetes HTML que es poden afegir per facilitar el rastreig, la indexació i la classificació. Milloren la manera com els motors de cerca llegeixen les vostres pàgines web, donant lloc a una millor representació a la SERP. L’ús de dades estructurades pot ajudar molt al contingut d’una pàgina web. Entre les dades estructurades, les característiques SERP mereixen certament atenció. Aquests últims són resultats especials que apareixen al