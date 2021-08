Marketing digital

Vols llançar una campanya de màrqueting en línia i no saps per on començar? Aquí et deixem els 4 punts essencials que la teva marca ha de tenir en compte abans de posar-se a gastar el pressupost de màrqueting. Encara que si estàs en mans d’una agència de màrqueting en línia, s’encarregaran d’assessorar-se correctament. Com fem nosaltres a Cyberclick.

Usabilitat. La website o la landing page en la qual es promociona el servei o producte de la marca ha de ser d’alta eficiència. La seva usabilitat ha de facilitar la conversió a compra i no a contra, és a dir, ser molt intuïtiva. Si la taxa d’abandonament es dispara caldrà revisar la usabilitat d’una pàgina i el seu disseny.

Plantilla o disseny gràfic. L’expressió “comprar pels ulls” entra directament en aquest apartat i li dóna sentit. Som una espècie visual, per aquest motiu el disseny de la pàgina que promociona el producte o servei ha de ser molt atractiva a nivell visual i el que s’està venent de ressaltar per sobre dels altres components de la pàgina. Busca que tot sigui clar, senzill, directe, atractiu i defuig de les extravagàncies. Busca enamorar a el consumidor final amb tot el que desenvolupis dins del teu estratègia de màrqueting digital.

Motors de cerca. Aquestes plataformes o webs són les encarregades de posar ordre a tota la informació que existeix a internet indexant i facilitant les recerques als usuaris. Com els pots integrar en la teva estratègia de màrqueting en línia? De 2 formes: mitjançant el SEO i el SEM. El primer concepte es refereix a el posicionament orgànic o natural de la teva web de producte o servei i el segon punt és aparèixer en els resultats de pagament (també rep el nom de pagament per clic, PPC, o anuncis promocionats).

Accions de promoció. Internet t’ofereix canals exclusius per realitzar les teves accions de màrqueting digital, com són: els Social Ads o la publicitat en xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn), el branded content o màrqueting de continguts (blogs i mitjans de comunicació en línia) , l’email màrqueting, les apps o aplicacions mòbils o la publicitat digital (banners).

Com crear un pla de màrqueting digital segons la agencia marketing digital barcelona?

L’entorn. Estudiar a fons el mercat i la competència abans d’iniciar l’estratègia.

Audiència. Tenir molt clar a qui ens dirigim, per poder definir bé el target i crear les segmentacions adequades de l’audiència de cara a el bon impacte dels anuncis.

Objectius. Què volem aconseguir? Alinear els objectius en línia amb els de el negoci.

Estratègia. L’estratègia de màrqueting digital ens dóna una visió global de les accions, però les hem d’revestir amb una creativitat que porti lluny el nostre missatge.

Vendes. Definir els passos perquè l’usuari en línia es converteixi en client, tenint en compte l’embut de conversió i el Buyer Journey. Que el camí sigui fàcil, augmentarà les conversions!

Fidelització. Aconseguir un client nou és difícil, però també conservar els que ja tens. Fes que et siguin fidels durant molt de temps.

Pressupost. Repartir el budget entre diferents canals, sempre pensant on aconseguirem més impacte entre la nostra audiència.

Tecnologia. L’entorn en línia ofereix moltes eines. Usa-i rendibilitza el teu pressupost a l’màxim. Estem entrant en l’era de l’Tech Màrqueting i hem de tenir-ho present a l’hora de crear la nostra estratègia de màrqueting en línia.

KPIs. Defineix bé les teves mètriques o indicadors de resultats (kpi s). Així podràs mesurar com evolucionen les accions i modificar-les a temps real si alguna variable no compleix amb les teves expectatives. Es tracta de poder optimitzar a l’màxim la campanya en cada moment, sense pèrdues substancials en el pressupost i aconseguint que aquest doni el millor retorn, amb un cost ajustat.

Conclusions. Mètriques + resultats = poder extreure conclusions. Així es pot millorar constantment l’estratègia de màrqueting.

Implementació d’una estratègia de Màrqueting Online

Ja ens hem mirat els punts anteriors i els tenim controlats. Però, com vam continuar?

Ara toca implementar l’estratègia de màrqueting digital. Això sí, no t’oblidis de definir el teu objectiu, la segmentació de l’audiència que vols atacar i el budget de què disposaràs.

A partir d’aquí anem a dur a terme aquests passos:

1. Tenir una website

Si ja tens una pàgina web o landing page, en Cyberclick t’ajudem a optimitzar-la per millorar la seva totalitat, com el text, les imatges d’acompanyament, el formulari, la forma d’destacar el producte o servei i l’ordre de tota la interfície. A més de millorar el disseny. En el cas que l’anunciant encara no la tingui creada, llavors es pot realitzar des de zero, segons les necessitats o requeriments d’aquest, i també aportant la nostra experiència i coneixement. Pensem que és el lloc a el qual arribarà el visitant i on volem convertir-lo en el nostre client o obtenir d’ell algun tipus d’informació o acció.

2. Portar trànsit a la pàgina

Aquí entra de ple la posada en marxa de la campanya de màrqueting en línia. S’han definit molt bé les accions i els canals i el pressupost que es destinarà a cada un d’aquests paràmetres. En el moment en que s’activin els anuncis començarà a arribar trànsit a l’website que hem creat. A l’estar especialitzats en trànsit de captació i realitzar performance màrqueting, assegurem als nostres clients uns resultats mínims en els objectius marcats.

3. Utilitzar el posicionament en cercadors

Quan vam dissenyar els textos de la landing page o de la website sempre ho fem amb mentalitat SEO, destacant les keywords claus i que ens posicionaran en les recerques naturals que atrauran visitants potencials, interessats en el nostre producte o servei. Encara que també hi ha el SEM, les anuncis promocionats, una altra de les accions que poden ser interessants de desenvolupar en l’estratègia de màrqueting en línia. Google, poden resultar essencials en determinades campanyes per aconseguir vendes en alguns sectors de mercat.

4. Mitjans socials

Els éssers humans som una especial social i ens encanta estar en contacte amb altres espècimens. Aquesta frase sona molt científica i analítica, però així és com ha de ser el màrqueting digital. Basat en paràmetres mesurables o estudiables. Llavors, si ens agrada sociabilitzar, és natural l’èxit que han tingut en l’última dècada les xarxes socials. Si la majoria dels usuaris estan a Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, les empreses també han d’estar connectades, amb els seus propis perfils i amb accions de màrqueting en línia en Social Ads.

Ja saps, si vols tenir els millors resultats en la teva inversió de màrqueting digital, no dubtis en seguir tots aquests passos i en demanar-nos ajuda.