Factors SEO

Una agència web de SEO o agència SEO és un grup de professionals que es dedica a millorar el posicionament dels productes o serveis dels seus clients en els motors de cerca. Una agència de SEO augmenta la probabilitat que l’oferta i la demanda es trobin. Com?

Com sabem, milions de persones naveguen actualment per la web utilitzant els principals motors de cerca. Quan les paraules clau introduïdes en el motor tenen un valor transaccional, és a dir, quan una cerca té com a objectiu obtenir alguna cosa (un bé, un servei digital o real), estar entre els primers resultats adquireix una gran importància. Si el visitant troba meu lloc web, tinc més possibilitats que els meus competidors de convertir-lo en client.

En economia, la correspondència entre l’oferta i la demanda és satisfactòria quan l’oferta satisfà plenament la demanda. Però per unir l’oferta i la demanda necessito saber com crear un canal de comunicació, tenir el mateix codi, missatge i persona de contacte per aconseguir que el producte o servei es comuniqui de forma rendible amb el client potencial. Han de parlar el mateix idioma, sintonitzar amb la mateixa longitud d’ona i dialogar. El primer punt de contacte té lloc en el motor de cerca. L’internauta expressa el seu interès teclejant una sèrie de paraules clau en el motor i l’única manera que un lloc web respongui és tenir

anticipar-se a la pregunta

tenen la millor resposta

L’agència SEO fa precisament això: l’ajudarà a posicionar el seu producte o servei des d’un punt de vista comunicatiu i, posteriorment, a l’centrar-se en els factors de posicionament SEO, li permetrà donar veu al seu projecte. Els motors de cerca tenen en compte més de 200 factors en la seva classificació.

Llavors, què fa una agencia seo a la pràctica?

Informe detallat amb el client

Una anàlisi del seu negoci

Una anàlisi de mercat i dels seus competidors

Una anàlisi del seu producte o servei

Una anàlisi del seu material de comunicació

Una anàlisi de les paraules clau internes (lloc web) i externes (mercat)

Una anàlisi dels punts forts i febles interns, les oportunitats i els riscos de mercat

Planificar una estratègia seleccionant les millors oportunitats

Selecciona les millors paraules clau

Crea o modifica tots els elements de contingut del lloc web

Intervé tècnicament en el lloc web i ho fa el millor possible

Va més enllà de l’optimització in situ per planificar una construcció d’enllaços eficaç

Crea relacions entre llocs web i les fa explícites en forma d’hipervincles

Supervisa contínuament i reformula noves tàctiques per aplicar l’estratègia a llarg termini

Es comunica amb el client i l’informa de totes les accions per mantenir a l’corrent dels progressos.

Segueix la seva agència aquests punts? Aquest és el nostre mètode de treball i creiem que és molt bo per a la nostra pròpia satisfacció i la de client.

PLA DE TREBALL

Com s’explica a la llista d’accions de treball, una agència de SEO ha de començar amb accions d’escolta i anàlisi i després procedir amb estratègies i accions operatives. Seguir un pla de treball establert és extremadament important: redueix els costos, el temps i millora els resultats. Com treballa l’agència amb la que vols treballar?

EQUIP

El SEO és un negoci d’equip, i per aconseguir bons resultats cal unir forces i col·laborar. Serà difícil, si no impossible, trobar persones amb totes aquestes habilitats. Per tant, el primer consell és trobar un equip que pugui demostrar la seva solidesa estructural i que tingui una bona capacitat de comunicació. El SEO és un treball de comunicació.

RESULTATS

La segona pregunta que ens hem de fer és: ¿quins són els resultats que ha aconseguit aquesta agència? Són demostrables? Una bona agència té una bona cartera de clients i és capaç, a través de les dades, de demostrar l’èxit de les campanyes anteriors.

OBJECTIUS

La tercera pregunta és si aquesta agència pot prometre resultats amb certesa. En general, en el SEO no es poden prometre resultats, però es treballa per aconseguir-los. Qui garanteix els objectius no és seriós en