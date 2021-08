El marketing digital del 2022

Abans que et submergeixis en la guia definitiva de tendències de màrqueting volem que en tot moment tinguis present que el futur del màrqueting digital passa per implementar nous i millors sistemes per ajudar als teus usuaris i fidelitzar-creant experiències rellevants.

Amb això en ment, és hora de descobrir les tendències de màrqueting digital que et posaran per davant de la teva competència:

→ SEO: Malauradament, només queda espai per al millor

Fer SEO significa sortir primer a Google, YouTube o qualsevol altre motor de cerca, però sent aquestes xarxes neuronals ens que evolucionen cada setmana (si, cada setmana), les primeres posicions estan destinades només per a aquells que facin un treball intel·ligent a mitjà i llarg termini.

El treball d’un SEO és sentir el mercat i definir quin és el contingut o producte que el client necessita. Tot això basat en dades i realitzant el seguiment que calgui fins assolir les primeres posicions.

Oblida’t de fer un article o vídeo pensant en tu i no en el teu client. La qualitat del teu treball, el conèixer de UX (experiència d’usuari) i saber com ser rellevant en les voice searches (recerques per veu) definiran el teu futur.

→ IA: La joia de la corona cyberpunk

En un món post COVID-19 en el qual les empreses tecnològiques són les úniques que creixen de manera frenètica, la revista Wired va escriure el següent fa pocs mesos: “GPT-3 està provocant calfreds per Silicon Valley”.

Pren-te un moment abans de seguir.

GPT-3, una xarxa neuronal que redacta textos originals millor que els éssers humans. És tan sol un dels avenços en intel·ligència artificial que ja són una realitat, encara que tots pensàvem que no ocorrerien fins d’aquí a 10 o 20 anys.

Quantes persones seran afectades per aquesta tecnologia que crea contingut per si mateixa? Sabies que resol preguntes tècniques que un enginyer altament qualificat no sap respondre? Com se suposa que hem de preparar per afrontar això?

Sincerament, qualsevol que et digui que té una resposta més enllà de l’aspre “adaptar-se o morir” de Darwin, t’està venent fum. Lamento haver de dir-te que a dia d’avui, NINGÚ té una solució a com manejarem com a societat els avenços de la IA.

Amb tot el que s’ha dit, ¿vas notar que només he esmentat una tecnologia d’IA? Què hi ha de totes les altres xarxes neuronals que s’estan perfeccionant als EUA, Europa i Àsia mentre llegeixes aquestes línies ?, recorda que planegen desembarcar a les nostres vides durant els propers mesos i anys.

Però tranquil, abans de llançar-te per la finestra del primer pis, respira fons i tingues en compte que, literalment, tothom té els mateixos dubtes que tu. El millor que pots fer és estar atent per actuar quant vegis una oportunitat. 9 de cada 10 persones ni tan sols faran això.

→ Growth Hacking: Màrqueting al Silicon Valley

Un growth hacker és l’esprintador de l’màrqueting, el seu treball és crear, implementar i perfeccionar tècniques de creixement accelerat a baix cost durant curts espais de temps amb l’objectiu de créixer en un mercat sense importar si aquest és nou o ja està madur.

A l’néixer a la Vall de l’Silici, els growth hacks són l’ús de l’enginy per trobar noves maneres de fer les coses, de manera que si bé hi ha moltes tècniques i estratègies de growth màrqueting, es tracta principalment d’una mentalitat enfocada en el creixement constant .

Perquè deixar clara la importància de l’growth màrqueting en el futur de l’màrqueting, heu de tenir en compte que aquesta disciplina de promoció digital és el secret darrere de l’veloç creixement i consolidació de companyies tan rellevants i disruptives com Netflix, Spotify, Airbnb, Uber o WhatsApp .

→ Automatització: Els bots treballen 24/7, tu?

El desenvolupament de l’màrqueting automation es pot posar tan complex o simple com vulguis. Des de la mineria de dades, passant pels CRMs tot en un, fins a arribar als bots i APIs més avançats, els propers 5 anys seran una muntanya russa que no farà més que pujar.

