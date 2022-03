Algoritme Google

La majoria d’aquestes actualitzacions són tan lleus que passen completament desapercebudes. Tanmateix, de vegades, el motor de cerca llança actualitzacions algorítmiques importants que afecten significativament les SERP, com ara:

Fred

Actualització d’intersticials intrusius

Mobilegeddon

RankBrain

panda

Pingüí

colibrí

Colom

Dia de pagament

EMD (domini de concordança exacta)

Algoritme de disseny de pàgina

A continuació hem recopilat una llista completa de llançaments, actualitzacions i actualitzacions d’algoritmes de Google que s’han implementat al llarg dels anys, així com enllaços a recursos per als professionals de SEO que volen entendre cadascun d’aquests canvis.

1 de desembre de 2021

Actualització de la revisió de productes de desembre de 2021

Google va anunciar a través del compte de Twitter de Google Search Central que l’actualització de la revisió de productes de desembre de 2021 va començar a desplegar-se avui per a pàgines en anglès i es calcula que trigarà tres setmanes a completar-se. Van compartir un enllaç a una publicació de bloc sobre actualitzacions de ressenyes de productes i el vostre lloc web per obtenir més informació.

17 de novembre de 2021

Actualització del nucli ampli

Google Search Central va anunciar a través de Twitter que una actualització bàsica àmplia es publicaria més tard aquell dia. Van referir els administradors web a la seva documentació sobre què necessiten saber els propietaris de llocs sobre les actualitzacions bàsiques, la darrera actualització de l’agost de 2019.

3 de novembre de 2021

Actualització de correu brossa de Google

Segons un tuit de Google Search Liasion, es va publicar una actualització de correu brossa del 3 a l’11 de novembre de 2021 com a part del seu treball habitual per millorar els resultats de la cerca. Van suggerir en el seu anunci que els administradors web haurien de continuar seguint les directrius per a administradors web.

26 de juliol de 2021

Actualització de l’algoritme de correu brossa d’enllaços de Google

Google va anunciar que començava a desplegar-se una actualització d’algoritmes destinada a identificar i anul·lar el correu brossa d’enllaços. Google va advertir que qualsevol lloc que participi en tàctiques de correu brossa d’enllaços podria veure canvis en la classificació, amb el més probable que el contingut patrocinat, convidat i afiliat es vegi afectat. Google va dir que l’actualització s’hauria de llançar completament en “almenys” dues setmanes i afectarà diversos idiomes.

12 de juliol de 2021

Actualització bàsica de juliol de 2021 completada

Google Search Liaison va confirmar a través de Twitter que el llançament de l’actualització bàsica de juliol de 2021 es va completar efectivament el 12 de juliol. No es van proporcionar detalls addicionals.

1 de juliol de 2021

Actualització bàsica de juliol de 2021

Google Search Liaison va anunciar a través de Twitter que l’actualització bàsica de juliol de 2021 s’està implementant i trigarà entre una o dues setmanes a completar-se. Les instruccions de Google per a les actualitzacions bàsiques es poden trobar al bloc de Google Search Central.

28 de juny de 2021

Actualització de correu brossa Part 2

Google Search Liaison va anunciar a través de Twitter que la segona part de la seva actualització de correu brossa ha començat el 28 de juny i probablement es completarà el mateix dia. L’anunci original es referia a una publicació al bloc de Google Search Central, actualitzada l’abril de 2021, sobre com Google va lluitar contra el correu brossa de la Cerca el 2020.

23 de juny de 2021

Actualització de correu brossa de juny de 2021

Danny Sullivan de Google va anunciar a través de Twitter que una actualització d’algoritmes destinada a combatre el correu brossa s’estava llançant als resultats de la cerca. El llançament de l’actualització s’havia de completar el mateix dia. Va afegir que una segona actualització de correu brossa es produiria en una setmana. Google no va revelar detalls específics sobre a què s’orientava aquesta actualització.

15 de juny de 2021

Actualització de l’experiència de la pàgina

Google confirma que la seva tan esperada actualització de l’experiència de la pàgina ha començat a desplegar-se. Els llocs no haurien d’esperar veure canvis dràstics com a resultat d’aquesta actualització, diu Google, i les caigudes o pics sobtats s’han de mitigar amb el procés de llançament gradual. El llançament estarà completat a finals d’agost de 2021.

10 de juny de 2021

Protecció de víctimes conegudes

El 10 de juny, Pandu Nayak,

Google Fellow i vicepresident de Cerca, va publicar una publicació al bloc The Keyword. En ell, va parlar del treball de Google per millorar l’algoritme per degradar els llocs que “utilitzen pràctiques d’eliminació d’explotació” i “pràctiques depredadores”. També va compartir un enllaç que la gent pot utilitzar per denunciar l’assetjament en línia.

2 de juny de 2021

Actualització de l’algoritme bàsic bàsic

L’enllaç de cerca de Google, Danny Sullivan, va anunciar a través de Twitter que s’estava a punt de publicar una actualització de l’algoritme bàsic. Sullivan també va assenyalar que algunes millores previstes no estaven del tot preparades per a aquesta actualització, de manera que les parts que no estaven a punt es desplegaran com a part de la segona actualització de l’algoritme bàsic relacionat, programada per al juliol.

8 d’abril de 2021

Actualització de ressenyes de productes

Aquesta nova actualització de l’algoritme de classificació de cerca va ser dissenyada per premiar “revisions de productes que comparteixen investigacions en profunditat, en lloc de contingut prim que simplement resumeixi un munt de productes”. En el seu anunci, Google també va compartir nou preguntes útils a tenir en compte a l’hora de crear i publicar ressenyes de productes.

10 de febrer de 2021

Classificació de passatges

L’enllaç públic per a la cerca de Google, Danny Sullivan, va anunciar a través de Twitter que Pas

