DISCURS DE SALVADOR ILLA

De la història catastròfica

D’aquest pútrid univers,

No n’hi ha cap de tan distròpica

Ni cap líder tan pervers.

Mil cops pitjor que l’Atila,

Que Hitler i Franco junts,

Com Isthar, Medea i Dalila

Com mil zombis mig difunts.

Com Mussolini i Calígula,

Com mil càmeres de gas,

Com brillants a la vesícula

i un Pinotxo sense nas.

Tirà que, sense clemència,

Ha destrossat el món

Delirant la independència,

T’acuso a tu, Puigdemont.

Perquè vas posar les urnes

Sense demanar permís

I vas encendre l’espurna

Fent de Madrid cas omís

El cul de l’infern t’espera,

Demòcrata descarat

I la teva vida sencera

Purgaràs el teu pecat.

La vida és molt més senzilla,

T’ho assegura un servidor,

Desert com una puta illa

I de tot menys salvador.

T.M.PORTA