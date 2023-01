Jocs de Taula per nens de 6 anys

Els nens de 6 anys estan a l’edat perfecta per començar a jugar als jocs de taula i desenvolupar les seves habilitats socials. Hi ha una gran varietat de jocs de taula divertits i interessants per a aquest grup d’edat, però alguns dels millors són els següents:

El PirataTac: Aquest joc és de cartes de temptar la sort que farà les delícies dels més petits. Només has d’anar descobrint cartes amb l’esperança que no et surti un pirata. Planta’t o pagaràs penyora.

Jenga: Aquest clàssic joc de taula és una gran manera d’ensenyar a nens de 6 anys a treballar en equip. Els jugadors treballen junts per aixecar una gran torre de blocs de fusta sense fer-la caure. El primer jugador que la faci caure perd!

El Monza: Un altre gran joc per a nens de 6 anys és el Monza. Els jugadors mouen els els seus cotxes gestionant els daus de colors amb les caselles que tenen per davant. Han d’aconseguir la millor combinació de colors per arribar primers.

El Doddle: Aquest joc d’habilitat visual és un clàssic que poden jugar grans i petits. Qui trobi l’objecte comú entre dues fitxes, se l’endú. Qui tingui més fitxes al final, guanya.

Aquestes són algunes de les millors opcions de jocs de taula per a nens de 6 anys. Estan dissenyats per millorar les seves habilitats socials, estratègiques i de motricitat petita. A més, els dona l’oportunitat de divertir-se mentre passen temps junts amb la família i els amics. Així, els jocs de taula són una gran manera perquè els nens de 6 anys puguin desenvolupar habilitats i habilitats mentals.