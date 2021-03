Com tenir una bona higiene bucodental.

Tenir una bona higiene bucodental no es basa únicament en com rentar-se les dents correctament i amb quina freqüència fer-ho, sinó que va més enllà. Existeixen una sèrie de consells i pautes a tenir en compte i aplicar a la nostra rutina diària. Avui, us expliquem com tenir una higiene bucodental correcta.

Abans, però, d’entrar en matèria, cal tenir en compte que la higiene de la boca i les dents ha de ser una rutina diària, s’ha de ser constant i responsable amb això i no deixar de fer-ho per mandra. A la llarga, una higiene correcta ens pot evitar moltes malalties de la boca i complicacions.

Ara sí, anem punt per punt.

Rentar-se bé les dents.

Lògicament, aquest és el punt de partida i un dels més importants. Raspallar-se les dents s’ha de fer, sí, però de forma correcta. Ens hem de rentar les dents després de cada àpat per eliminar qualsevol resta de menjar. Tot i saber-ho, si per falta de temps o altres circumstàncies no podem fer-ho, com a mínim sí que ens hem de raspallar les dents dos cops al dia: al matí i al vespre abans d’anar a dormir. Pel que fa a la tècnica, és important anar des de la geniva fins a la dent i no al revés. Mai s’ha d’anar d’un costat a un altre de manera horitzontal sobre les dents, sinó sempre verticalment de geniva a dent. Respecte a la durada del raspallat ha de ser de dos minuts. Així eliminarem per complet totes les partícules de menjar.

Utilitzar complements bucals.

Per completar la neteja després del raspallat, existeixen sèrie de complements que faran de la nostra higiene una neteja màxima. En primer lloc, trobem el fil dental que es pot utilitzar tant abans de cada raspallat com després. El seu ús és molt aconsellable per poder eliminar restes de menjar d’entre les dents. En segon lloc trobem les esbandides bucals, que s’ha d’utilitzar l’adequada segons cada persona. A més, recomanem no fer-la servir més d’un cop al dia. En tercer i últim lloc, trobem els coneguts com a irrigadors dentals, uns aparells que dispensen aigua a pressió per acabar d’eliminar possibles restes d’aliments d’entre les dents. Amb l’ús d’aquests complements, aconseguirem una neteja més profunda i detallada.

Escollir una pasta de dents adequada.

Com tots sabem, quan anem al supermercat trobem moltíssimes pastes de dents diferents. Tanmateix, no totes serveixen per al mateix, i és per això, que hem de triar el dentífric més adient a la nostra situació dental. Per exemple, si es té sensibilitat dental després d’un tractament odontològic, serà necessari utilitzar una pasta de dents per combatre la sensibilitat; després d’un blanquejament dental, es recomana utilitzar un dentífric de color blanc; si es té un problema de genives, s’haurà de triar una que sigui especial per a problemes de genives, etc. Si no es té cap problema, per norma general serà convenient triar una pasta de dents amb fluor.

Triar un raspall de dents adient i canviar-lo quan toca.

D’igual manera que amb les pastes de dents, de raspalls n’hi ha molts de diferents i també haurem de triar-ne un que sigui adient a la nostra situació bucal. En aquest cas, recomanem preguntar al vostre dentista de confiança quin tipus de raspall de dents és el més adient per a tu; ell t’explicarà quin et convé millor segons el teu esmalt i tipus de genives. De forma general, si es té sensibilitat, un raspall suau serà millor que un dur. Respecte de canviar-lo quan toca, no s’ha d’utilitzar el mateix raspall durant més de tres mesos o abans si es veuen els filaments desgastats. Amb l’ús i el pas del temps, els filaments del raspall de dents es van desgastant i no compleixen la seva funció al cent per cent. A més, diversos mesos han demostrat que, després de tres mesos d’ús regular, un raspall és menys efectiu.

A l’Escola Pejoan ens dediquem a formar professionals en l’àmbit de la higiene dental i pròtesis dental. Si t’interessa aquesta branca de la salut, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.