Parlem (però no escoltem)

No fa gaire, responent a la pregunta de quin operador de telecomunicacions teniem en un xat, em vaig trobar amb la desagradable sorpresa de que Fibracat havia passat a ser una empresa de capital estranger. Ja és mala sort! Just ara que havia de contractar una connexió a internet nova i canviar el titular de les línies de la meva empresa!

Després de buscar molt, i descartats els de Finetwork (molt econòmics, però patrocinadors d’un munt d’esportistes espanyols) i Som connexió (encara em cou la factura sorpresa que em van clavar quan vaig donar de baixa l’ADSL després d’un munt d’anys d’aguantar les queixes de les meves filles per les constants avaries del servei…) em vaig quedar dubtant entre caure en mans de Vodafone (menor cost el 1er any) o Parlem (inicialment descartat, però si hi afegia un parell de línies mòbils que tenia a Fibracat a nom de la meva empresa era només una mica més car). La penalització per donar-se de baixa en permanència és més alta de l’habitual i si dones de baixa el contracte has de tornar-los el router, pero qui vol donar-se de baixa? No se’n parli més. És dijous, dia 4. Els truco per contractar la línia nova, i portar les dues línies de mòbil; una de Som Connexió a nom meu i una altra de Fibracat a nom de la meva empresa (que com explico a la tele-operadora ha tancat l’activitat). Després de 20 minuts i marejar-me molt, resulta que no es poden portar les dues línies si no es pagant més o bé esperant-me un mes (no ho acabo d’entendre… primera cagada!). Tant se val, penso: ja faré la portabilitat el mes que ve. Porto massa estona al telèfon, tinc feina i em cal enllestir. Les presses són males conselleres, però ho tiro endavant. Instal·laran la línia la setmana que vé, i tinc el cap de setmana per a mirar-ho amb calma.

Al vespre em truquen demanant si poden venir demà a instal·lar la fibra òptica. Caram! Això és anar per feina! Vinga doncs! Segona cagada: no he revisat el contracte (a qui se l’hi acut!). La instal·lació, feta per un xicot sud-americà que no parla un borrall de Català ni que el matin, és força correcta. Ja tinc internet… i un problema gros que encara no sé.

Dissabte, dia 6, obro el contracte per primer cop i descobreix-ho que el titular és la meva extinta empresa. Els truco per a explicar-los que hi ha un error, però el cap de setmana no es pot parlar amb els d’administració. Dilluns doncs. Quin problema hi ha?

Dilluns, dia 8, després d’una bona estona d’espera, finalment parlo amb algú que repeteix com un disc ratllat que tot és correcte i que no hi ha res a fer. Que m’hi posi fulles: no es pot canviar de titular fins que hagin passat trenta dies, i si no t’agrada dona’t de baixa i li enviarem la factura de la penalització a la teva extinta empresa. No! el que vull es que em facturin a mi, no a la meva empresa. Insisteix-ho per a que canviin el titular de la línia, però no baixen del burro: cal esperar 30 dies per a canviar el titular. Fes-te fotre! Rebo un correu creant un tiquet de SalesForce, donant-me les gràcies per contactar-los i informant-me de que han rebut correctament la meva petició i ha quedat registrada amb el número 00406745.

No ho veig clar així que els envio un correu explicant el problema: només cal canviar el titular del contracte. No pot ser gaire difícil, oi? Rebo un altre correu automàtic, d’aquests de SalesForce, amb un número de cas nou. Passats uns minuts, en rebo un altre informant-me que la petició que he fet per teléfon ha estat tancada. Tal qual. Ole tú!

Avui, dia 26, gairebé tres setmanes més tard, me n’adono que no he rebut resposta al meu correu així que els truco. Parlo amb un xicot que em repeteix la mateixa cantarella: el contracte s’havia de fer a nom del titular de la la línia que he portabilitzat, és a dir la meva extinta empresa. És culpa meva: ja t’ho faràs, fotut burro! Nou correu de SalesForce (“Hem rebut correctament la seva petició i ha quedat registrada amb el número: 00426808”), i tot seguit un altre (“Hem tancat el teu cas 00426808”). Això sí: durant la trucada, com que li he dit que em vull queixar ha creat un altre cas (apunti el número: 00426704) per a que els d’administració em responguin, molt probablement el mateix que ell m’està explicant. Quan puguin. No, no em pot dir si serà abans de que emetin la factura a nom de la meva extinta empresa. Si després els d’hissenda et van al darrera perquè la teva empresa reb factures quan ja ha estat extingida és el teu problema.

Aixó sí, ells mateixos s’anuncien a YouTube:

Comentaris desactivats. No fos cas que els usuaris mostréssim la nostra satisfacció…

Parlar, parlen però escoltar, res de res…

El novembre de l’any que vé aniré a tornar el router. En perfecte estat, no fos cas que me’l cobrin amb il·lusió!