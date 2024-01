La directora del Circo Price de Madrid, María Folguera, ha anunciat que deixa el seu càrrec després de 6 anys. En un breu escrit a les xarxes, Folguera es mostra convençuda que la decisió és el “millor” per al projecte i també per a ella. En el mateix escrit expressa un “agraïment especial” per al teixit professional circense de Madrid. “Esteu transformant aquesta ciutat i regió”, diu en referència als artistes de Madrid. Després del seu anunci, la ja exdirectora ha rebut moltes mostres de suport i d’agraïment per la seva feina aquests anys. Folguera va entrar en substitució de Pere Piñol i la seva elecció va ser una sorpresa. Durant aquests 6 anys, la també dramaturga ha reestablert els ponts amb el circ tradicional però ha rebut fortes crítiques per la programació i pels espectacles de Nadal, la més recent de Tato Cabal, primer director gerent del Price. En qualsevol cas, Folguera ha deixat petjada al Price, ha mantingut una línia coherent, ha donat ales a artistes de Madrid (amb algunes importants exclusions), ha programat moltes companyies catalanes i ha intentat donar vida a un circ municipal molt tocat per les retallades. Fa uns anys li vaig fer una entrevista per a la revista Zirkòlika. Allà parlava del circ català i del “territori fèrtil” que és Catalunya. Et desitjo molta sort, María, allà on vagis.

El circ suís Starlight tanca i suspèn la gira prevista per aquest any 2024 a causa de la “falta de liquiditat”. Segons un comunicat de la companyia, l’actual situació econòmica “no permet garantir el desenvolupament de la creació ni el bon acolliment d’artistes i col·laboradors”. El circ, creat l’any 1987, va ser venut l’any passat a l’artista de Friburg Renaud Monthoux, que ha pres la dràstica decisió. El circ itinerant apostava pel circ contemporani i cada any estrenava un espectacle de creació. Durant alguns anys, el malabarista Emiliano Sánchez Alessi va dirigir els seus espectacles.