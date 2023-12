L’APCC renova la seva junta i Cirque du Soleil amplia les funcions d”Alegria’

L’APCC renova la seva junta. Una potent candidatura formada per 12 persones, 8 d’elles dones, s’ha presentat a les eleccions del pròxim dia 15 de desembre per triar la nova junta de l’Associació de Professionals de Catalunya (APCC). La llista està formada per Agua Bach, Aleix Gómez, Anna Alavedra (Cirquet Confetti), Jessica Arpin, Moi Jordana, Mònica Plans, Núria Puig, Lara Renard, Regina Segura ‘La Churry’, Sol Aso, William Giribaldi i Yldor Llach. Em sembla una llista molt interessant que pot donar una empenta a l’associació. La candidatura continuarà negociant amb la Generalitat de Catalunya el 2n Pla d’Impuls de Circ i entre les seves propostes hi ha la visibilització dels espais de formació.

Més funcions d”Alegria’ a Barcelona. Cirque du Soleil ha anunciat la decisió d’allargar la seva estada a Barcelona amb l’espectacle ‘Alegria’ a causa del bon ritme de venda d’entrades, L’estrena d’Alegria serà el 2o de març al Districte Cultural de L’Hospitalet. Aquesta serà la primera plaça de l’espectacle més icònic de la companyia abans de la seva gira europea.