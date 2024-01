El circ Knie anuncia una gira de quasi 10 mesos i 23 ciutats

El circ Knie anuncia nova gira a partir del 15 de març. L’humorista Pierric Tenthorey serà un dels plats forts de la gira francòfona del prestigiós circ Knie. Amb el seu humor, Pierric serà el fil conductor de l’espectacle. Encara no s’ha revelat el programa del nou espectacle, però Géraldine Knie i Maycol Errani han anunciat un espectacle “excepcional” amb artistes de gran nivell premiats als millors festivals internacionals, així com efectes especials i noves tecnologies. La vuitena generació de la família Knie també fa diverses setmanes que assaja amb els cavalls i els ponis, perquè tot estigui a punt per a l’estrena que tindrà lloc el 15 de març de 2024 a Rapperswil. És previst que durant la gira visiti, entre d’altres ciutats, Winterthur, Zurich, Basilea, Lausana i Friburg.