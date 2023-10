L’Ajuntament de Sabadell vol recuperar la carpa de La Vela amb una nova licitació

Nou intent per recuperar la carpa de La Vela de Sabadell i convertir aquest espai en un pol de circ. L’Ajuntament de la ciutat ha aprovat un nou concurs de licitació per instal·lar a l’interior de la fàbrica de les arts en viu L’Estruch de Sabadell la carpa que la Generalitat es va emportar ja fa alguns anys a causa del seu mal estat i les condicions de seguretat. Veure article AQUI

El preu que posa l’Ajuntament de Sabadell per instal·lar la carpa puja a quasi 215.000 euros. Ahir, dia 2 d’octubre, es va acabar el termini per participar en una licitació embarrancada els últims anys per l’augment de preus a causa de la guerra d’Ucraïna i la pèrdua d’una subvenció pels endarreriments per aconseguir la nova carpa.

Amb aquest nou intent es vol recuperar l’espai de creació i exhibició que havia de ser La Vela quan es va inaugurar l’any 2109 a Sabadell.