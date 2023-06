Paralitzat. El que havia de ser un pol de circ per impulsar la creació de circ a Catalunya i convertir-se en un espai d’exhibició està aturat. La carpa de La Vela, instal·lada l’any 2016 al centre de creació L’Estruch de Sabadell, ja no hi és. La Generalitat se l’ha emportada juntament amb la pista, els quadres elèctrics i una graderia amb capacitat per 400 persones.

La decisió es va prendre ja fa temps. La Generalitat va desmuntar-la l’any 2021 després d’adonar-se que no estava homologada ni constava com a propietària del material. Molt estrany, ja que el departament de Cultura la va comprar a l’Ajuntament de Vilanova per cedir-la a l’Ajuntament de Sabadell. El problema era gros, el desgavell important. La carpa es va inaugurar el 2016 sense complir la normativa de seguretat, segons una font coneixedora del projecte. I quan es van arreglar els papers i ja constava com a propietària, la Generalitat se la va emportar i ara la té guardada.

Però el projecte de La Vela no s’havia d’aturar després de la decisió d’emportar-se el material. La carpa desmuntada havia de ser reemplaçada mesos després per una altra, però el concurs convocat per l’Ajuntament de Sabadell va quedar desert i l’espai està buit des de fa prop de dos anys, com es pot veure a la imatge d’obertura.

Els problemes burocràtics han anat frenant el projecte i no s’ha convocat cap més concurs. La guerra d’Ucraïna ha inflat molt els preus i aquells 180.000 euros amb què es va licitar la primera carpa són totalment insuficients.

A més, s’han perdut els 125.000 euros que la Generalitat va donar per finançar la nova carpa i que l’Ajuntament de Sabadell ha hagut de retornar. Només queda una petita lona que serveix de magatzem i on es guarden els matalassos i altres materials.

La paralització del projecte coincideix amb la marxa primer del director de L’Estruch, Manel Rodríguez; i posteriorment del director artístic de La Vela, Jordi Gaspar, el mes de gener de l’any 2022. Els dos càrrecs van ser substituïts per Mireia Llinell com a directora de L’Estruch, i Gebra Serra com a directora artística de La Vela.

La Vela va ser el projecte estrella del primer pla integral de la Generalitat. Havia de ser un important projecte per al desenvolupament del circ a Catalunya i s’hi van invertir més de 200.000 euros. Va néixer l’any 2005 als terrenys de la Masia d’en Cabanyes, a Vilanova, com a residència d’artistes i exhibició d’espectacles.

Quan l’Ajuntament de Vilanova va decidir tancar el projecte, la Generalitat va convocar un concurs que va guanyar La Vela de L’Estruch i al qual també s’hi va presentar l’associació Tub d’Assaig 7’70, de Terrassa.

Jordi Sellas, director de l’ICEC, va defensar en el seu moment el trasllat a L’Estruch com a “garantia” de continuïtat del projecte de La Vela. Ara, amb el desmuntatge de la carpa ha desaparegut la programació de circ i també la convocatòria anual per residències de creació.

A la imatge d’obertura, el solar que abans ocupava la carpa de La Vela, a L’Estruch de Sabadell. Foto: Itziar Sorribes.