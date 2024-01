La jove artista nascuda a Figueres Trixie Zavatta guanya una plata a Montecarlo

La jove artista nascuda a Figueres Trixie Zavatta, de només 13 anys i actualment en ruta per Catalunya amb el Circo Smile, ha guanyat el Júnior de Plata de l’onzè festival New Generation, l’apartat del festival de Montecarlo que premia els joves talents.

La Trixie ha guanyat aquest important premi internacional per un número de contorsionisme que no realitza sobre una base fixa, com es habitual en aquesta disciplina, sinó que ho fa sobre un ‘hoverboard‘, un patinet elèctric inventat a la Xina l’any 2014. A la imatge d’obertura se la pot veure durant un moment de la seva actuació a la pista de Fonvieille, divendres passat.

Poques hores després d’aquesta actuació, que va fer davant de més de 4.000 persones, em va dir que havia actuat molt “tranquil.la” i em va explicar l’origen d’aquest original número que va començar a crear fa tres anys, després que li regalessin per Nadal aquest aparell: “Vaig començar a jugar amb l’hoverboard al carrer; així vaig tenir la idea de fer el número”. La Trixie també va ser la més votada i es va emportar el Premi del Públic.

El palmarès d’aquesta nova edició de New Generation és compartit amb l’equilibrista xinesa Wang Mengchen, de la companyia acrobàtica de Jiangsu, que va guanyar el Júnior d’Or. Filla petita d’Alex Zavatta i Patti Bogino, a la Trixie se la podrà veure durant el mes de febrer a Mataró amb el Circo Smile.

Foto d’obertura: Direction de la Communication / Manuel Vitali / Frederic Nebinger.