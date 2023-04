La Generalitat estrena el documental ‘Aquí i ara, circ català’

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), organisme depenent de la Generalitat de Catalunya, ha produït un documental sobre el circ català amb l’objectiu de donar a conèixer les companyies catalanes a l’exterior i tot el cosmos circense que s’està gestant a Catalunya. Es tracta d’un bon resum dirigit pel realitzador audiovisual Pau Rodríguez amb guió del director teatral Martí Torras y Mayneris.

El primer passi del documental “Aquí i ara, circ català” es va fer el passat mes de gener en el marc de les activitats professionals de la delegació catalana en dos festivals de Xile: Festival Internacional Teatro a Mil i el Festival Internacional Santiago Off. També s’ha projectat al Festival Internacional Kulturbörse Freiburg (Alemanya) i a l’Strtfstvl (Països Baixos).

Hi ha dos aspectes que es podrien haver tractat d’una altra manera: el circ Raluy i l’associació Tub d’Assaig 7’70

Al meu parer, hi ha dos aspectes que es podrien haver tractat d’una altra manera. Per una banda, el paper de la família Raluy, que el documental limita a les temporades de Nadal a Barcelona; obviant la seva itinerància i el pes que té aquest nom en el circ català. Per una altra banda, un oblit destacat: la feina que des de fa més de 10 anys està fent l’associació de Terrassa Tub d’Assaig 7’70. El documental, tot i així dibuixa bastant bé, i amb poc més de 15 minuts, la realitat actual del circ que es viu a Catalunya. El podeu veure aquí.

A la imatge d’obertura, actuació de la companyia eia. Foto: Fira Trapezi.