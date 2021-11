El Circ Històric Raluy ha estrenat a Barcelona Vekante, un espectacle de gran èxit que des de l’inici de la seva seva gira per Catalunya, l’any 2019, han vist ja 130.000 persones. Ara a Barcelona es podrà veure fins el pròxim 27 de febrer. Durant aquests tres mesos d’estada al Port Vell (davant de Correus) s’hi faran més de 150 funcions.

L’espectacle és molt complet, especialment la primera part, i inclou excel·lents números de roda Cyr (Valentino Didone), cintes aèries i meteorits (Jillian i Kimberly Giribaldi Raluy), pallassos tradicionals (José Michel), equilibris amb una ploma (Rosa Raluy), màgia (Jimmy Saylon) o malabars (Mikhail Milla).

La creació Vekante, que traduït de la llengua esperanto vol dir despertar, va néixer de la necessitat de Rosa Raluy de fer el seu propi camí i d’aportar tots els coneixements sobre el món de les arts escèniques després de la separació de la família. Filla de Carlos Raluy, el conegut presentador que va morir fa dos anys, la Rosa està construint amb el també artista William Giribaldi i les seves filles Jillian i Kimberley aquest prometedor projecte que ja ha fitxat per a la pròxima temporada al còmic Davis Vassallo.

La Rosa és la dissenyadora de la majoria del vestuari de l’espectacle i ha començat a escriure a la revista Zirkòlika. També ha firmat la carta que Suso Silva va enviar al ministre de Cultura, Miquel Iceta, demanant que les polítiques del govern espanyol tinguin en compte al circ tradicional i no només al contemporani.

Del Circ Històric Raluy han desaparegut els bravos del Carlos Raluy. El substitueix Aleix Gómez, un apassionat pel circ que va entrar de molt jove al Raluy com a taquiller i altres feines en un viatge a les Illes Reunión. Ara és tot un presentador amb bones dots d’humorista.

La plaga de lesions que ha patit el circ abans de l’estrena a Barcelona no va impedir divendres que es veiés un espectacle molt ben equilibrat. Vekante pot ser una proposta ideal i única (a Barcelona no hi ha cap més circ clàssic) per aquestes festes de Nadal. De debò que val la pena.