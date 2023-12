El circ internacional de grans atraccions té una cita important a Girona. A partir de demà dia 25 i durant sis dies, fins al dia 30 de desembre, el Gran Circ de Nadal de Girona presentarà 12 funcions. Hi participaran 25 artistes de 9 països i la música en directe de la Paris Circus Orchestra. Coincidint amb el desè aniversari, la tradicional proposta nadalenca de Circus Arts Foundation deixa de fer-se per primera vegada el pavelló de Fontajau i es presenta a La Copa, a l’interior d’una carpa amb capacitat per a 1.600 persones. Ja s’han venut 12.000 entrades i les primeres funcions freguen el 85% d’ocupació. El popular pallasso xilè Pastelito (veure imatge) serà el protagonista i fil conductor de la nova producció, que també comptarà amb la presència del seu fill al llit elàstic. A més, es presentaran números de Flying Henriquez (trapezis volants) i Gino Valentino (contorsió extrema). Circ de Nadal de Girona és l’únic circ de gran format que es pot veure aquest Nadal a Catalunya i s’ha convertit en una cita familiar i molt popular de les comarques gironines.