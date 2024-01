La biblioteca de Nou Barris arracona el circ i el redueix a la mínima expressió

La biblioteca de Nou Barris, que durant molts anys va ser un referent per als aficionats i va rebre importants donacions, ha deixat d’estar especialitzada en arts circenses i ara és simplement centre d’interès. Ja no hi arriben novetats i els últims anys ha anat arraconant tristament tots els llibres d’aquesta temàtica. Abans de la pandèmia, el centre es va desprendre de part del seu fons i llibres com el ‘Dictionnaire de la langue du cirque’, de Pierre Pierron, van desaparèixer del catàleg. Els últims anys, la prestatgeria ha anat canviant de lloc. Primer es va treure d’un espai molt central del primer pis, ara ocupada per llibres de còmic, i es va col·locar en un passadís. Més recentment, s’ha tornat a recol·locar en una altra part del passadís i en el seu lloc s’hi han posat dues prestatgeries amb llibres de gènere i trans. Els canvis es van començar a veure després de la marxa per jubilació d’Emília Sánchez. A més, la biblioteca ha anat eliminant a poc a poc tots els elements decoratius de circ que la feien única. Fins fa poc encara quedaven dibuixos de circ a la biblioteca infantil, però amb la recent reforma d’aquest espai han desaparegut del tot. Una autèntica pena. Ara bé, queda penjada a la paret una mentida. Hi diu, com es pot veure a la imatge d’obertura Circ, fons especialitzat. Potser que també ho treguin. És el millor per acabar de pair l’enorme tristesa pel que hauria pogut ser un referent del circ.

L’Ateneu Popular de 9Barris va organitzar dissabte passat, dia 13 de gener, una funció accessible de ‘Glatir’, l’espectacle del 28è Circ d’Hivern que la setmana que ve acaba la seva temporada d’un mes i mig a Barcelona. S’hi van veure gossos pigall acompanyant persones cegues i molta gent sorda va seguir la funció a través d’auriculars. També es va projectar el text de l’espectacle en una pantalla col·locada al costat de l’escenari. Abans de la funció, les persones anb discapacitat van poder pujar a l’escenari i tocar l’atrezzo de l’espectacle. Totes les entrades disponibles es van esgotar.

Unes 40 pallasses es van manifestar divendres, dia 12 de gener a Barcelona en memòria de la seva companya veneçolana Julieta Hernández, coneguda pel seu nom artístic Miss Jujuba. Julieta va ser violada i assassinada al Brasil fa unes setmanes. Les manifestants van organitzar una pedalada amb bicicleta en homenatge a Hernández des de l’estació de metro Diagonal fins al passeig de Gràcia. A la marxa hi van participar diverses organitzacions de pallasses, artistes circenses, ciclistes, feministes i migrants de Catalunya. Hernández va ser la fundadora de la Xarxa de Pallasses Veneçolanes, va estudiar al Teatre Universitari de Maracay, a Veneçuela, i en acabar els estudis se’n va anar al Brasil per a estudiar el teatre de l’oprimit d’Augusto Boal. També va exercir com a pallassa hospitalària, va participar en diversos festivals de diversos estats del país i formava part de Pallassos Sense Fronteres. La seva mort ha commocionat el col·lectiu de pallasses.