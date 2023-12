Els premis Zirkòlika de Circ de Catalunya han nominat un total de 30 espectacles i projectes de foment i promoció del circ, del total de més de 120 candidatures presentades. Entre els nominats hi ha Mumusic Circus, Cia. Leandreclown, Marcel Gros, La Churry, Maria Palma, La Córcoles, Cíclicus i Zirkus Frak.

Els premiats es coneixeran durant la gala Nit de Circ, que se celebrarà el pròxim dimecres dia 20 de desembre al Circ Històric Raluy, instal.lat aquests dies al Port Vell de Barcelona. Dirigida per Martí Torras, a la gala hi actuaran, entre d’altres, el còmic Adrian Schvarztein, el Trio Bàrbara (barra russa), Capicua (doble cercle aeri) i Non Sin Tri (malabars i acrobàcies).Aquesta serà la 14 Nit de Circ. Si voleu refrescar la gala de l’any passat podeu llegir-ne una crònica a Circus Ronaldo, eia, Borrallas i Lichner, entre els guanyadors dels Zirkòlika 2022.