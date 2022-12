La companyia eia per l’espectacle ‘Nuye’, el circ belga Ronaldo per ‘Swing’, el malabarista mallorquí Guillem Vizcaíno per l’espectacle amb baldufes ‘Poi’, el temerari trapezista Alexander Lichner pels seus exercicis aeris amb els talons i l’espai autogestionat El Konvent de Berga van ser quatre dels guanyadors de la 13a edició dels premis de Circ Zirkòlika que ahir es van lliurar a la sala MAC del Mercat de les Flors.

També van guanyar una estatueta el pallasso Roi Borrallas pel seu esplèndid espectacle en solitari ‘Solo’, la companyia emergent Non Sin Tri, el projecte de circ social amb els sense sostre d’Andalusia Circápolis i el petit festival Giracirc que se celebra cada estiu a Collsuspina, a la comarca del Moianès.

La Nit de Circ va tornar a reivindicar el circ amb totes les seves expressions i va ser novament un dia per al retrobament del sector dels professionals en una gala variada que va estar dirigida per Martí Torras i amb música en directe de la Akways Drinking Always Band, tot presentat per Mickey de los Reyes amb l’acompanyament de la pallassa Petita Lu i el trio de Cia. Anna Confetti que s’ho va mirar tot des d’una cadira gegant.

Durant les dues hores van destacar les intervencions de Cesc Serrat (premi a la trajectòria) glossant la figura “revolucionària” del pallasso, els malabars del Col·lectiu Mur (Sergio Pla i Kike Mattas) i les acrobàcies del trio Circ Pistolet (Tomàs Cardús, Pablo Domichovski i Marc Hidalgo), que amb els seus equilibris amb el cap i la torre de tres van aconseguir un dels millors moments de la nit.

Es va a trobar a faltar la càlida rebuda que els premis acostumen a muntar abans de la funció. A l’interior de la sala, un públic també més fred de l’habitual va seguir tota la gala de lliurament, que va durar dues hores i es va poder seguir en directe a través de la Xarxa de Televisions Locals. Guillem Vizcaíno i alguns altres premiats van agrair a Zirkòlika la feina de difusió del circ.

A l’exterior del teatre, algunes crítiques a la poca presència de dones sobre l’escenari. La gala va demostrar que el circ està ben viu i repartit pel país, però també va evidenciar les febleses d’un sector que viu majoritàriament en precari i amb polítiques d’impuls erràtiques i totalment insuficients. “Circ tradicional o circ contemporani? Aquí tots som pobres”, van preguntar-se i respondre la parella Andrés Belchi i Felipe Nardiello durant un divertit diàleg mentre baixaven la roda Cyr des de les graderies fins a l’escenari.

També va haver-hi alguns moments de confusió i inexactitud històrica quan es va atribuir a l’actual regidor de Cultura Jordi Martí l’èxit de la Makabra, l’espai ocupat i desallotjat a la força pels Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana l’any 1996, quan Martí impulsava un pla estratègic de Cultura amb Jordi Hereu (PSC) com a alcalde. Suposo que a Martí se li volien reconèixer alguns mèrits per haver impulsat La Central del Circ i no La Makabra, que va arribar a ser un referent gràcies, exclusivament, a gent del circ com Johnny Torres, també present com a públic a la Nit de Circ.

Entre els assistents hi havia la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que va lliurar el premi a la trajectòria a Cesc Serrat. També hi van assistir representants de l’APCC i de La Vela de Sabadell, un espai de creació actualment sense carpa després que fa uns mesos la Generalitat va desmantellar la que hi havia i la nova encara no ha arribat.

La Nit del Circ se celebra des de fa 13 anys. Mantenir-se és tot un èxit. Veure una gala com la d’ahir sempre ens ensenya les fortaleses i les febleses d’un sector que va guanyant terreny però com tota la cultura viu amb moltes dificultats i incerteses.

I en aquestes gales es parla molt de circ però poc de l’organitzador, l’entitat Zirkòlika, que manté aquesta magnífica Nit de Circ però que els últims temps ha anat perdent personal i també, potser, una revista de circ que fa molts mesos que no es publica. Pensem-hi una mica també.