El mag Txema Muñoz obrirà la 24a edició del Festival de Màgia de Badalona

El Festival Internacional de Màgia de Badalona torna a la ciutat de Badalona. La 24a edició arrenca el pròxim diumenge dia 11 al teatre Margarida Xirgu amb Lumière, un espectacle del mag Txema Muñoz ambientat en una estació de tren. D’altra banda, un dels plats forts del festival, la Gala Internacional Memorial Li-Chang, estarà presentada aquest any per Adrián Carratalá i Katerina Muzychuk. La gala inclourà, entre d’altres, màgia teatral procedent de Moscou de la mà d’Elena Gordeeva i Vadim Gordeev i l’actuació del coreà Young-Min Kim, que presentarà un espectacle que ha guanyat el Premi Mundial de Màgia (FISM), entre altres reconeixements. La menció honorífica que cada any concedeix el festival és per a la trajectòria de més de 50 anys d’Eligio Palomino ‘Magic Trebo’.

El llegendari il·lusionista David Copperfield, de 67 anys, va anunciar fa uns mesos que treballa amb un número a gran escala. Ni més ni menys que fer desaparèixer la lluna. Copperfield, que ja va fer desaparèixer l’Estàtua de la Llibertat i un Ferrari de 60.000 dòlars, té previst fer aquesta nova gesta durant el mes de febrer.