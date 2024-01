El festival de circ de Montecarlo diu adéu als números amb elefants

Sorpresa a Montecarlo. El festival ha anunciat la seva decisió de no presentar més números d’elefants a la pista de Fontvieille. Ho va dir el cofundador del festival i col·leccionista circense Alain Frère, en un to seriós, durant una de les multitudinàries rodes de premsa que se celebren al festival. Amb aquesta històrica decisió s’acaba de tancar el cercle que va començar fa uns anys per les pressions animalistes.

El primer en anunciar la marxa d’aquesta icona del circ tradicional va set el circ Ringling. Era l’any 2015. El va seguir uns mesos més tard el circ suís Knie. A Espanya, ningú va prendre aquesta decisió, però un aparatós accident del Circo Gottani a l’autopista A-30, prop d’Albacete, va posar fi l’any 2018 a aquests números. En l’accident, un dels elefants de la família Gartner va morir després de bolcar un dels remolcs.

A Barcelona, el final dels elefants al circ es va produir una mica abans. No n’hi ha des de 2004, quan es va aprovar una ordenança a l’Ajuntament de Barcelona on es prohibien els animals salvatges. Els últims anys abans de la prohibició es van veure els números de les germanes Natàlia i Noelia González, del Gran Circo Mundial. Uns anys més tard arribarien els últims números d’elefants a Catalunya. Va ser durant la visita del circ francès Medrano a Girona i Figueres, l’any 2008.

Montecarlo posa, doncs, punt i final als elefants. I ho fa de la millor manera, amb un emocionant número on tres elefants (Beby, Jumba i Mala) fan els exercicis només guiats per la veu i els gestos d’Elvis Errani i Cvetomira. I abans de passar pàgina de la història, i com es veu a la imatge d’obertura, vam poder veure la lenta marxa dels elefants de la pista, per sempre.