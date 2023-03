Els trapezis volants de Flying Caballero i les cintes aèries de Duo Disar, Elefant d’Or 2023

The Flying Caballero, el número de trapezis volants de Mèxic, i el Duo Disar, amb una atracció de cintes aèries procedent d’Uzbekistan, han guanyat els dos Elefants d’Or del Festival Internacional del Circ de Girona, que ha tancat la seva 11a edició amb una espectacular Gala d’Or que ha omplert les 2.400 butaques de la carpa blava instal·lada a la Devesa.

La gala va sortir rodona i va demostrar una vegada més la potència i l’atractiu popular del circ. Més de 29.000 persones han assistit al festival, una xifra que supera en 2.000 persones els assistents de l’any passat i s’acosta als registres anteriors a la pandèmia, quan es va arribar als 33.000 espectadors.

El Els Elefants de Plata han estat per al número de volteig acrobàtic del quartet israelià Vertex, The Acrobatic Troupe of Dezhou pel seu número de cercles i diàbolo, i els canadencs Mat & Mym pel seu número de patins acrobàtics.

Els colombians The Flyers Valencia han guanyat un Elefant de Bronze i també el premi del Públic amb la seva doble roda de la mort. Els altres dos premis de plata han anat a parar als argentins Argendance Company per Malambo i els salvadorenys Hermanos Rodriguez pel seu número d’icaris.

A la imatge d’obertura, els trapezistes colombians Flying Caballero després de rebre l’Elefant d’Or. Foto: Marcel Barrera.