El Circ Històric Raluy comença a Saragossa una llarga gira fora de Catalunya

El Circ Històric Raluy va fer ahir a l’espai Firetes de Lleida dues funcions de l’espectacle Kirko. Van ser les últimes representacions de la companyia abans de marxar de Catalunya durant un any. La setmana que ve actuarà a Saragossa i del 19 d’abril al 5 de maig instal·laran la carpa al recinte firal de Logronyo. Després, la nova ruta els portarà per vàries ciutats de la Península i les Illes Balears. La companyia està formada actualment per 38 persones, entre artistes i tècnics.

El circ alemany Roncalli va arrencar la setmana passada a la localitat de Recklinghausen (Renània del Nord-Westfàlia) una nova gira que s’allargarà fins al mes d’agost i que el portarà a les ciutats de Colònia i Viena. L’espectacle, que porta per títol ARTistART, compta amb la participació del pallasso català Fulgenci Mestres ‘Gensi’, entre molts d’altres. També s’hi veuen dos números que ja coneixem del Festival de Circ de Girona: la parella d’equilibristes Duo Vitalys i el Clown Matute.