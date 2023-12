Sorra del desert de Mongòlia per a les creacions de Borja Ytuquepintas

Borja González és bastant conegut en el món del circ. Els seus dibuixos amb sorra van causar una gran impressió ara fa 18 anys, durant la celebració del 10è aniversari del Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de 9Barris. Quasi dues dècades després, en Borja continua impactant. El mes de setembre va actuar en la inauguració del festival de circ La Palanca, a Esparreguera. Aquesta setmana ho ha fet als premis que concedeix Diari de Girona. Per això, el rotatiu ha publicat avui una entrevista a aquest pioner del sand art. L’artista explica que en els seus inicis usava la sorra de la zona de Castelldefels, on és molt fina; però ara ha investigat i fa servir sorra del desert del Gobi, a Mongòlia. A la mateixa entrevista, firmada pel periodista Albert Soler, el dibuixant explica les possibilitats de la sorra com a relaxant mental i també avança que està creant una escola.