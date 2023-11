Diari del Circ: Pallassos Sense Fronteres, Àfrica Llorens, Jordi Juanet ‘Boni’ i Lapso Cirk

Pallassos Sense Fronteres a Ucraïna. L’ONG Pallassos sense Fronteres prepara per al mes de desembre (entre els dies 4 i 10) la seva primera expedició a Ucraïna des de l’inici de la guerra amb Rússia, ara fa un any i mig. Durant l’expedició es visitaran hospitals i escoles en una gira coordinada per l’ambaixada d’Espanya a Kíev. Viatjaran a Ucraïna el còmic Pepe Viyuela i l’exdirector de l’escola de circ madrilenya Carampa, Donald Lehn. D’altra banda, fins al dia 22 una altra expedició es troba a la regió Marràqueix-Safir (Marroc), afectada per un gran terratrèmol. En l’expedició, finançada per l’Ajuntament de Barcelona, quatre artistes (Angela Amaya, Javier Ceballos, Rosario Amaya, José Maestro i Nacho Camarero) visiten els camps de desplaçats. D’altra banda, Pallassos Sense Fronteres rebrà avui la Butaca Honorífica Anna Lizaran 2023, el distintiu a la trajectòria que atorga l’organització dels premis Butaca Teatre de Catalunya

Àfrica Llorens crea la companyia El Moll de l’Os i deixa Amer i Àfrica. En la seva primera creació en solitari, titulada Foradada, Llorens aborda la identitat transgènere. Ho fa a partir d’una llegenda segons la qual tothom que travessa la roca Foradada de la muntanya de Montserrat canvia de sexe si aconsegueix que no li caigui ni una gota d’aigua. Ara l’espectacle es veurà als festival En la Cuerda Floja de Santander i a En Diana’s Bar de Provoa de Vazrim, a Portugal. Vaig veure l’espectacle a EscenaPoblenou i n’he escrit una crítica AQUI.

Kolektiv Lapso Cirk prepara nou espectacle. El Kolektiv Lapso Cirk ha preparat les últimes setmanes el seu nou espectacle, titulat Coroq, en el marc del programa de residències Guaret que ofereix FiraTàrrega per impulsar la creació (veure imatge d’obertura). L’espectacle combina circ, equilibris, risc i joc. El col·lectiu ha investigat amb el suro i la fusta. Coroq és la primera coproducció entre FiraTàrrega i el Festival TAC de Valladolid.

Jordi Juanet ‘Boni’ deixa els escenaris. El monociclista Jordi Juanet ‘Boni’ ha anunciat la seva retirada dels escenaris després de 42 anys de carrera (veure la imatge del costat). El comiat serà els dies 10 i 11 de febrer al Sant Andreu Teatre, durant una actuació amb la companyia Los Barlou. Tot i que penja el monocicle, Boni seguirà vinculat al circ amb la seva agència A la pista!.