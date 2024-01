El Festival Elefant d’Or presenta les 24 atraccions inèdites que es veuran a Girona

El Festival Internacional de Circ Elefant d’Or de Girona presentarà aquest any disciplines noves al certamen: malabars amb gerros gegants, acrobàcia en perxes oscil·lants i la manipulació de tridents. Entre les atraccions de “major espectacularitat”, segons ha destacat avui l’organització durant la presentació de la 12a edició del festival, hi figuren dos grups que intentaran nous rècords : la primera participació en un festival circense de trapezis volants triples, amb 14 artistes a l’aire, o el major grup a la historia de malabaristes amb barrets. El festival, que arrencarà el 22 de febrer i es tancarà el dia 27, es desenvoluparà en una carpa amb capacitat per a 2.300 persones que estarà connectada al Palau de Fires de Girona. El festival ha presentat aquest matí les 24 atraccions.

Aleksey Teslin – Diàbolo – Rússia. Format a GUTSEI, l’Escola estatal de circ i varietat de Moscou (2014-18), aquest jove malabarista ha donat un nou gir a la disciplina del diàbolo amb un estil desenfadat on la dansa hi juga un paper destacat. El setembre de 2019, després d’una gira per Israel, va participar al festival de circ de Moscou i l’any passat va merèixer un dels premis del festival d’Almaty (Kazakhstan).

Angel of Crystal – Equilibri de copes en teles aèries – Vietnam. Després de formar-se durant cinc anys a l’escola nacional de circ de Vietnam, aquesta jove acròbata va ingressar l’any 2023 com artista a la companyia nacional de circ del seu país. L’any 2022 va obtenir un premi de bronze en el festival de circ celebrat a sant Petersburg i, a l’any següent, un premi de plata en el festival d’Almaty (Kazakhstan). El doble equilibri de vasos amb la boca i teles aèries sembla impossible!

Angelina – Equilibris – Ucraïna. La jove acròbata Angelina Fedorko proposa una revolució en el verticalisme, així és com s’anomena específicament la vessant de l’equilibrisme on l’artista utilitza els bastons amb les caixes. Cansada de les limitacions d’actuar en parella en una atracció de mà a mà, avui explora les limitacions del equilibrisme solista i aporta una extrema sobrietat i rigor en cada gest.

Artsiom Zhaunenka – Equilibris – Bielorússia. La participació del llegendari equilibrista rus Oleg Izossimov en el malauradament desaparegut Festival del Circ de Verona va ser una revolució en la disciplina de l’equilibrisme. Izossimov, que continua en actiu, ha escollit Artsiom com a alumne per a transmetre-li el seu art i fusionar, com va fer ell, la música clàssica amb la precisió muscular que requereix l’equilibrisme d’alt nivell.

Daria Humeniuk – Anelles aèries – Ucraïna. En la tercera edició del Gran Circ de Nadal de Girona, celebrada el desembre de 2016 amb el títol d’Orient, hi va participar el malabarista ucraïnès Vladimir Gumeniuk. De retorn al seu país, Gumeniuk va començar formar i crear atraccions per a d’altres companys artistes. Avui el número de Daria, la seva muller, no desmereix noms com DollyJacobs o LillianLeitzel, referents històrics en les anelles aèries.

Dezhou Acrobatic Troupe of China – Manipulació de tridents – Xina. Sota la direcció artística de la prestigiosa creadora Li Xining, la companyia participa a la cita gironina amb dues atraccions grupals: d’una banda, els malabars amb barrets, i d’altra banda, la manipulació de tridents. Aquesta darrera és una antiga disciplina de l’acrobàcia xinesa on l’artista fa voleiar i recepcionar una antiga eina del camp asiàtic molt propera a la nostra forca.

Dezhou Acrobatic Troupe of China – Malabars amb barrets – Xina. La ciutat xinesa de Dezhou compta amb la seva pròpia companyia d’acròbates des de 1958. Emplaçada a la vall del Riu Groc, la població frega els sis milions d’habitants. Al llarg de la seva dilatada trajectòria el col·lectiu acrobàtic de Dezhou ha acumulat més de 150 premis en diferents competicions i avui compta amb prop de 130 artistes. Conjuntament amb la companyia de Nanchong oferiran el número amb més malabaristes amb barrets de la història.

Nilson Escobar– Malabars – Perú. Fa vint-i-quatre anys que aquest jove artista peruà va estrenar-se com a malabarista davant del públic: va ser a Brasil i només tenia deu anys! Des d’aquell moment no va aturar-se en el seu perfeccionament tècnic i artístic tot actuant en nombrosos circs d’Amèrica Llatina fins a convertir-se en el que avui representa: un dels “tempo jugglers” (així es denomina en el circ als malabaristes llatins) més ràpids de la història.

Franco Carvallo – Bicicleta acrobàtica – Argentina. Una de les atraccions triomfadores en el darrer Festival de Circ “Pista de Oro” celebrat a Santiago de Xile, el darrer mes d’octubre, fou la de les acrobàcies fetes per aquest jove argentí al damunt de diferents tipus de bicicleta i de monocicle. Cinquena generació d’una antiga nissaga de circ argentí, la dels Ramasiglia, Franco ofereix un extens repertori amb aparells diferents: bicicletes, monocicles i rodes.

The Flying González – Triple trapezi volant – Xile. Quan el 2014 els tres germans González més adults varen participar al festival no podíem imaginar com aquella participació els canviaria la vida: Jonathan “Tatán” González fou contractat pel Cirque du Soleil. Avui la família ha creat un dels majors circs d’Amèrica llatina: el Circo Panamericano. Avui, tornen al festival per a mostrar agraïment i fortalesa amb el primer número de triples trapezis mai presentat en un festival.

In your hands – Portor coreà – Rússia. Atracció de recent creació suma del talent de dos campions de gimnàstica acrobàtica: Elvira i Grigory. Ell havia format part de la cèlebre troupe de saltadors a bàscula liderada per DmitrySokolov. Sota la direcció artística de Evgeny Shevtsov i Elena Poltarak, l’atracció es va presentar en l’espectacle 2023 del cèlebre circ Nikulin de Moscou i, més tard, el passat setembre, en el festival que se celebra al mateix circ.

Light Arrow – Cintes aèries – Kazakhstan. Els espectadors dels darrers festivals de circ de Kazakhstan i de Moscou varen quedar captivats per aquesta atracció (imatge d’obertura) plena de delicadesa que sembla transportar-nos a la mitologia grega: sembla talment com si Diana caçadora hagués decidit volar sota el circ i, enfilant-se mercès a les cintes aèries, realitzar llançaments de fletxa amb arc a tota alçada.

Nanchong Culture and Art Exchange Development Center – Malabars amb gerros – Xina- Atracció mereixedora del màxim guardó en la darrera edició del prestigiós Festival internacional de Circ de Wuqiao (Xina) celebrat el passat mes d’octubre. Els malabars amb gerros de gran format formen part de l’ancestral repertori acrobàtic xinès. Els deu malabaristes del grup han fet una reinterpretació de la disciplina aportant-hi noves figures.

Lan Mi by Nanchong Culture and Art Exchange Development Center– Teles aèries – Xina. Sota la direcció artística de Li Xining, l’acròbata Lan Mi ofereix un repertori completissím de figures a les teles aèries sense cap tipus de protecció. Mentre s’enfila pels aires, una acurada coreografia balla al peu de les seves teles en un esclat estètic que ens transporta visualment a la Xina, als seus camps i vegetació.

Pacusito Videla – Comicitat – Argentina / Estats Units. La nissaga dels Videla ha aportat no només grans artistes sinó una gran vitalitat al circ argentí amb la creació d’espais de formació. Pacusito forma part de la darrera generació i és l’exemple d’un artista complet: monociclista i malabarista, ha escollit l’art del pallasso i com a tal triomfa en importants espectacles a Estats Units com, per exemple, la darrera producció estiuenca del Circus World Museum.

Ramó & Alegria – Màgia còmica – Catalunya. Tot i que Ramó va iniciar la seva carrera artística com a animador, el seu camí el porta directe a l’art de la màgia. Alegria és l’energia, el seny, la força,… el cap. Junts han creat un espectacle inusual on l’escenari s’omple d’una còmica lluita entre els personatges on es trenquen els rols i els estereotips entre el mag i el seu assistent, creant situacions absurdes. Guanyadors d’importants premis internacionals, varen formar part del darrer festival de circ de Zhuhai (Xina).

Resplendence Duo – Adagio acrobàtic – Austràlia. Aquests dos experts en dansa acrobàtica, varen fer un salt cap al circ mercès a la seva trobada amb Benhur Nicolodi, acròbata d’àmplia experiència procedent d’una antiga nissaga italiana. El 2029 es varen presentar per primera vegada com artistes de circ al cabaret Pink Flamingod’Austràlia. La direcció d’Elefant d’Or els va seleccionar després de la seva participació al darrer festival de circ de Sant Petersburg, el passat mes de setembre.

Duo Soma – Perxa – Argentina. La perxa frontal exigeix una força i equilibri excepcionals : suficients com per a proposar figures tan extraordinàries com quan la Vanessa està en equilibri al damunt de la perxa de 8 metres d’alçada i el portor, en Tobias, puja i baixa d’una escala sostenint la perxa a la front. Han actuat en circs de prestigi com Servian i Rodas (Argentina) o Amar (Brasil). Al setembre passat varen participar en els festivals de Buenos Aires i de Moscou.

Duo Soul – Cercle aeri – Canadà / Moldàvia. A l’anterior edició d’Elefant d’Or, la celebrada al març de 2023, Sabrina Aganier, una artista canadenca va captivar als espectadors amb la seva atracció solista al cercle aeri. Fascinada per les emocions viscudes a Girona, Aganier ha estat incansablement treballant tot l’any per a estrenar a Girona una nova atracció en parella amb el seu company: el duo inclou figures mai vistes fins avui en la disciplina.

Spirits of the North – Màstils oscil·lants – Rússia. Sota la direcció de Serguey Rastorguev, el Diamond Circus és el circ estable de la ciutat de Yakutsk, una de les ciutats més fredes del planeta. La seva troupe havia participat anteriorment a Elefant d’Or un número de malabars de rebot (2013) i un de barra russa (2020). En aquesta ocasió arriba amb una creació dirigida artísticament per Dmitry Chernov i que s’ha presentat als festivals de Moscou i Kazakhstan.

Duo Stardust – Patins acrobàtics – Ucraïna. Vlada i Yevgueni es varen conèixer formant part de diferents atraccions de circ. Des de 2017 varen unir el seu talent en un nou número de patinatge acrobàtic que pretén ser fresc i desenfadat. Amb només 7 anys, i malgrat la pandèmia, ja han recorregut importants espectacles en creuers, cabarets (Billionaire de Doha i Dubai), televisions (Got Talent d’Ucraïna i d’Espanya) i festivals (Zhuhai, Xina, novembre 2023).

Los Tiki-Taka – Comicitat – Xile. Els espectadors del festival han rigut amb la majoria dels grans rostres de la comicitat de circ de Xile, país on el pallasso està molt ben valorat: Pastelito, Matute, Calugas, Tuga… Enguany és el torn d’aquesta parella d’experimentats pallassos integrats per un pare i un fill. Dos personatges excèntrics que inunden la pista de la seva follia per a transportar-nos al país de les rialles permanents.

Hermanos Vivas – Jocs icaris– Mèxic. De pare malabarista i oncle antipodista, no és estrany que els dos fills d’Omar Vivas Ayala escollissin els jocs icaris per a fer carrera en el món del circ. Després d’haver actuat en el CircoBarley del seu país han arrencat una meteòrica carrera que, amb poc temps, els ha portat a actuar en circs de prestigi com La tarumba (Perú) o Cirque Musica (Canadà).

Acro Combined Men’s – Volteig acrobàtic – Rússia. L’any 2023 va participar en el festival el quartet Vertex representant Israel: era un quartet de gimnastes olímpics que varen representar el seu país en el Campionat mundial de Gimnàstica acrobàtica celebrat a Ginebra (Suïssa) el 2021. En la mateixa competició. La Federació russa obtingué un excel·lent resultats en el podi mercès al quartet que Elefant d’Or presenta enguany.

Es presentaran 81 artistes arribats de 16 països. En total es faran 16 representacions amb un aforament per funció de 2.314 butaques. Les 4 representacions exclusives per al públic escolar, programades pels matins dels dos primers dies, han pràcticament exhaurit les seves localitats.

El dilluns 26 de febrer serà novament el Dia de l’Espectador del Festival amb totes les categories de butaca al preu únic de 18€ excepte les llotges i la butaca bronze. Quan falten dos mesos per a l’arrencada del festival, s’han venut 16.000 entrades.