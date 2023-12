Circ Vermut incorpora Maria Solà i prepara nou espectacle per al 2024

Circ Vermut prepara un nou espectacle. La divertida i enginyosa companyia Circ Vermut (Jordi Mas i David Candelich) prepara ‘La Paradeta’, un nou espectacle (veure imatge d’obertura) que es podrà veure durant l’any 2024. Com a gran novetat, en aquesta nova creació s’incorpora Maria Solà, polifacètica artista que va formar part de The Brunette Bros Circus, una delirant troupe de pallassos malauradament ja desapareguda. “Estem treballant molt per parir un seguit de tonteries enfilades amb absurditats profundes”, ha escrit Jordi Mas a les xarxes socials sobre el nou espectacle.

El diari La Vanguardia ha publicat aquesta setmana un article sobre l’oferta circense per aquestes festes de Nadal. Amb l’encertat títol ‘El circ avança per la corda fluixa’, la doble pàgina dedicada al circ repassa els espectacles en cartellera i es completa amb una entrevista a Stéphane Lefebvre, president i director executiu de Cirque du Soleil. L’article, firmat pel periodista Magí Camps, inclou algunes de les meves opinions sobre la situació actual del circ. Es pot llegir AQUI. La mateixa edició de La Vanguardia, corresponent als dies 25 i 26 de desembre, li dedica un semàfor verd a Genís Matabosch, president de Circus Arts Foundation.

Mumusic Circus amb ‘Lady Panda’ i Pau Palaus amb ‘Zloty’, entre els guanyadors dels premis Zirkòlika 2023. També van guanyar premis La Córcoles (millor espectacle de carrer), Juan Carlos Panduro (millor número de circ), Maria Palma (millor artista emergent), Circo Smile d’Álex Zavatta (millor espectacle de carpa), Cia PSiRC (premi especial), Encirca’t’ del CIPAC, (premi a la projecció), ‘Malabars modulars’ de CircA-Associació d’Artistes (premi circ social), ‘El Taller de Malabars, de Moi Jordana (premi de votació popular) i Claret Papiol (premi a la trajectòria). Els pròxims dies faré un comentari més extens sobre els premis, que es poden veure íntegrament AQUI.