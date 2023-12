El pallasso de la paraula Claret Papiol, premi Zirkòlika 2023 a la millor trajectòria

El pallasso Claret Papiol rebrà avui avui un merescudíssim premi Zirkòlika a la trajectòria. El premi es lliurarà aquest vespre al Circ Històric Raluy i no sabem encara amb qui ens trobarem; si amb el senyor Peperoni, el senyor Sàrries, el doctor Paperinassa o aquell Monsieur Loyal, de nom senyor Phillippe Craconi, que ha explicat sobre un cavall la història del circ a milers d’escolars del Circ Cric. O potser, simplement, avui, ens trobarem al Claret que està passant per uns moments difícils. En tot cas, esperem que parli, ja que ha estat i és un poeta, un pallasso que ha explicat la seva teoria del riure tantes i tantes vegades i ha tingut la paraula al centre del seu univers.

En una entrevista que li vaig fer l’any 2018, abans que li donessin el Nas d’Or al Festival de Pallassos de Cornellà, em deia això sobre el paper del pallasso i la llibertat: ‘El pallasso sempre és punyent perquè si no, no seria lliure. L’art i la cultura han d’estar protegits perquè són els que poden donar una visió externa de la societat. Aquesta és la funció de l’artista. Coartar-ho és absurd i demostra la por que sempre té l’autoritat respecte a la llibertat artística”.

El nom de Claret Papiol (Barcelona, 1954) va començar a sonar a finals dels anys 70, quan amb en Tortell va crear la mítica parella de pallassos Germans Poltrona. En aquests inicis ja destacava pel seu compromís polític. Després va formar part del grup de titelles Marduix i l’any 1988 va crear la seva pròpia companyia. Amb la Companyia Claret Papiol va crear ‘Karkagrankajadas’ (1989), ‘Míster Gagman o la Teoria el Riure’ (1989), ‘Ple de Buit (1991)’, ‘Tours Culturals Tourmix’ (1998), ‘Ipso Flauto0’ (1999), ‘Sóc un pallasso’ (2007) o ‘K.O.L. 1714’ (2013).

També ha actuat en altres produccions destacades. Ho va fer amb Tortell Poltrona a ‘Tot esperant Godot’ (1999) i amb Joan Montanyès ‘Monti’ i Jordi Martínez a ‘Petita feina per a pallasso vell’. A TV3, ha participat als programes ‘Fes Flash’ (1985-87) i ‘El Capità Enciam’ (1993-94).

En Claret és sens dubte un dels pallassos més destacats de Catalunya, amb una carrera molt coherent, encara que de vegades poc visible i amb alts i baixos. L’any 2006 va estrenar un dels seus espectacles més destacats de la seva carrera, el seu deliciós de ‘Devos a Vós’, on adaptava textos de l’humorista francès Raymond Devos.

L’espectacle acabava amb aquestes paraules: “És molt important no entendre res de res d’aquesta entrevista perquè el res és molt important. Fem la prova del res. Res per res, res. I tres per tres, nou. Si ho sumem tenim res de nou. Per tant, si no hi ha res de nou hem de seguir parlant de res. I el res és de capital importància. Apareix en totes les capitals del món: LondRES, Buenos AirRES, ManRESa. Venim del no-res i acabem en res. Total què hi perdem? Res. Doncs moltes gràcies i què em diran vostès?

Gràcies i de res, Claret. fins aquesta nit.