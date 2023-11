Diari del circ: El Circ Raluy Legacy guanya el premi internacional Big Top Label

El Circ Raluy Legacy guanya el Big Top Label. El Circ Raluy Legacy ha estat guardonat amb el premi Big Top Label, un important reconeixement concedit per l’Associació Europea de Circ i la Fédération Monde du Cirque (FMC) que pretén diferenciar els circs d’alta qualitat. Al llarg de la història han rebut aquest premi els prestigiosos circs Knie i Roncalli, entre d’altres. Aquest any també han estat distingits, juntament amb el Raluy Legacy, el circ Zippos, del Regne Unit; i el Richter Florian Cirkusz, d’Hongria. A la seva pàgina web, el Circ Raluy Legacy, dirigit per les germanes Louis i Kerry, se sent “molt honrat i agraït amb aquesta distinció” i destaca que la companyia entra així en l’elit dels “millors circs del món i es converteix en el primer i únic circ espanyol en obtenir aquest prestigiós certificat”. Ara fa quasi un any que el circ va presentar a Barcelona el seu excel·lent espectacle ‘We art in trust’. En vaig escriure un article AQUI.

El Cirque Phénix estrena a París. El Cirque Phénix ha estrenat a París ‘Jeux du Cirque’, un espectacle amb 40 acròbates que vol ser un homenatge als esportistes. La nova producció, protagonitzada per les Estrelles del Circ de Pequín, revisa disciplines esportives i presenta números d’equilibris sobre bicicletes i barres paral·leles i asimètriques. Com a novetat, també presenta una desfilada d’animals asiàtics en uns globus ecològics i biodegradables. L’espectacle, que es presenta en una carpa amb capacitat per a 5.500 persones instal·lada a la Place Cardinal-Lavigerie, arrenca a partir del 19 de gener una gira que el portarà, entre d’altres ciutats, a Montepeller,