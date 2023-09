Barcelona no té un circ estable com altres grans ciutats europees, però un cop l’any hi ha l’oportunitat de veure una gran oferta de circ coincidint amb a festa major de la ciutat. Un any més, el Castell de Montjuïc (Barcelona) concentrarà la major part de l’oferta de les festes de la Mercè que organitza l’Ajuntament de Barcelona. La muntanya de Montjuïc acollirà durant tres dies (dissabte 23, diumenge 24 i dilluns 25) la trobada de dues companyies especialitzades en espectacles aeris de gran format: Les Lendemains i les Philébulistes presentaran l’espectacle ‘La Tangente du Bras tendu’. Nou acròbates realitzaran proeses acrobàtiques mentre expliquen en clau humorística la història d’un dictador que escriu el seu discurs en l’aniversari de la seva arribada al poder.

Les festes també estrenen la plaça Estació del Nord com a nou espai d’exhibició

A més, al Castell s’hi podrà veure, entre d’altres, a la companyia Mur amb ‘De tu a tu’, al presentador del Circ Raluy Legacy El Gran Dimitri, i un tast de circ a càrrec d’artistes ucraïnesos en un combinat titulat Kabare Kraplynka presentat per l’actriu Itziar Castro. En aquest cabaret hi actuaran Trio Bellissimo, (mà a mà acrobàtic), Oleg Tatarynov (perxa aèria), Katya Nikiforova (malabars de rebot), Anton Manaharov, de la Kyiv Municipal Academy of Performing and Circus Arts (verticals), Liliya Turkeieva (pal de l’Índia) i el Dúo Turkeev (cintes aèries).

Pallassos sense Fronteres celebrarà el seu 30è aniversari i el Castell de Montjuïc presentarà un cabaret amb artistes ucraïnesos

Al Palauet Albéniz també hi haurà circ amb el ‘La piedra de madera’, el nou espectacle de la Companyia de Circ eia. I al parc de l’Aqüeducte, a Nou Barris, Pallassos Sense Fronteres tornarà a celebrar diumenge 24 una de les grans festes que des del 2019 organitza coincidint amb la Mercè. Moltes de les companyies que han actuat en zones de conflicte (Líban, Palestina i Ucraïna) celebraran el 30è aniversari de l’ONG. Podrem veure Yal·lah, el nou treball de Baró d’Evel, i també Lolo Fernández, Més Tumacat i Mortimers, entre d’altres. A partir de les 17.30 i fins a les 20.00 hores hi haurà l’espectacle final amb La Troba Kung-Fú i els números del Circ Criv

Les festes també estrenen la plaça Estació del Nord com a nou espai d’exhibició. Entre les propostes de circ s’hi veurà el divertit i trencador espectacle ‘Random’, de Pablo Molina i Joel Martí, una parella que fa uns anys va ser reconeguda com a nous talents.

A la imatge d’obertura, un moment del cabaret celebrat l’any 2022 al Castell de Montjuïc. Foto: Marcel Barrera.