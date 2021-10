Un nou pacte de Sant Sebastià ….. per reformar Espanya ?

El Pacte de Sant Sebastià fou l’acord, no concretat per escrit, a què van arribar, el 17 d’agost de 1930, a Sant Sebastià, representants republicans de diverses nacionalitats, per reinstaurar un règim republicà a l’Estat espanyol. Els catalans que hi assistiren foren Manuel Carrasco i Formiguera (Acció Catalana), Macià Mallol Bosch (Acció Republicana de Catalunya), i Jaume Aiguader i Miró (Estat Català. Significativament, hi va ser Santiago Casares Quiroga (ORGA, Partit Republicà Gallec Autònom), però cap representant del nacionalisme basc. Els representants catalans presents a Sant Sebastià, tots tres patriotes de pedra picada, condicionaren el pacte al reconeixement de les aspiracions catalanes d’autogovern. Els esdeveniments posteriors no respectaren aqueixa voluntat.

Noranta-un anys més tard, llegint en conjunt les manifestacions de dirigents de Bildu, ERC i Podemos/Comuns, apunten a un nou pacte de Sant Sebastià per ajudar el PSOE a reformar Espanya, com si aqueix partit no fos peça clau de l’actual règim 39/78, i com si tots sumats hores d’ara no disposessin ja de la majoria suficient a les Corts espanyoles per a concretar aqueixos propòsits. La realitat a la qual no volen fer front és la involució de l’integrisme d’estat, transversal de Podemos a Vox, amb el punt en comú de prioritzar la unitat del Regne d’Espanya a qualsevol preu per damunt de la democràcia i la pau.

El procés independentista català, real socialment però només simbòlic institucionalment, després del punt de conflicte al qual s’ha arribat i amb el fonament del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre, no pot ser desviat cap a un projecte de reforma constitucional espanyola. Com recorda avui Ot Bou a Vilaweb, “l’independentisme neix precisament de la constatació que no hi ha marge de reforma de l’estat, encara que Esquerra tingui directors generals que diguin amb tota la frescor que abans d’anar-nos-en hem d’arreglar Espanya.” I ara es vulguin preguntar per a què volen la independència, quan la resposta que promourà l’actual direcció republicana és una crònica anunciada: banalitzant la independència fins a convertir-la en un instrument per arribar al benestar, la igualtat i la fraternitat, però del qual si n’hi ha d’altres, se’n pot prescindir.

Mai com ara hi havia hagut un sobiranisme cívic tan ample i persistent i tampoc mai una manca de patriotisme, intel·ligència i coratge polític per bastir una estratègia coherent per sostenir un conflicte existencial amb el poder espanyol. No hi ha hagut cap poble que s’hagi alliberat a base de pregonar impostures, mantenir actituds sectàries i promoure dirigents mediocres. Potser rellegir aqueix article de Josep-Lluís Carod-Rovira, publicat el 8 de maig d’enguany a Nació Digital “Reformar Espanya, ara ?“, faci de revulsiu en la consciència d’aquells que encara mantenen un esperit crític i autocrític al si dels partits parlamentaris republicans.