Per la independència, Josep Andreu al Senat

Personalment, només votaré Josep Andreu com a candidat al Senat per la circumscripció de Tarragona a les eleccions espanyoles de diumenge vinent. Els partits dirigits per mentiders i mesells no mereixen cap mena de suport en nom de l’independentisme. El veritable conflicte és entre el poder espanyol i el poble català, prioritzar l’eix dreta/esquerra (espanyoles) és un subterfugi per eludir-lo.

Per aqueixos motius m’he adherit al Manifest cívic de suport a Josep Andreu com a candidat al Senat:

“Nosaltres, ciutadans i ciutadanes de diferents tendències polítiques, davant les properes eleccions del 23 de juliol, coincidim a demanar el vot al Senat per al candidat Josep Andreu i Domingo, a la circumscripció de Tarragona. Ho fem des de posicionaments ideològics diversos, siguin quines siguin les nostres preferències polítiques de partit en altres àmbits, reconeixent la seva tasca com a batlle de Montblanc, on ha destacat en la recuperació del patrimoni arquitectònic,la potenciació de la cultura popular i tradicional i, sobretot, la recerca de centenars de llocs de treball per a la comarca.

Josep Andreu té una biografia que avala el seu compromís en la lluita pel país i la llengua, la justícia social, la cultura i la llibertat nacional, ja des del temps del combat antifranquista. La seva experiència en la política institucional, al nostre país i a Espanya, el fan una persona adequada per a la defensa dels interessos dels Països Catalans i les seves necessitats culturals, mediambientals i econòmiques, camí de la independència nacional a la qual aspirem. El moment actual exigeix polítics que denunciïn, amb coratge i desacomplexament, l’existència d’un conflicte nacional amb Espanya i que, lluny de dissimular-ne la intensitat o bé d’establir complicitats amb els qui, a la pràctica, la mantenen, tinguin la valentia de parlar amb claredat i fermesa, al servei d’una societat culta, justa, inclusiva i nacionalment lliure. És per això, per la confiança que ens mereix, que el 23 de juliol demanem el vot personal per a Josep Andreu!”

Carles Puigdemont, 130è President de la Generalitat de Catalunya

Josep-Lluís Albinyana, primer President del Consell del País Valencià

Cristòfol Soler, segon President del Govern Balear

Quim Torra, 131è President de la Generalitat de Catalunya

Josep-Lluís Carod-Rovira, ex Vicepresident de la Generalitat de Catalunya

Lluís Puig, ex conseller del govern de la Generalitat de Catalunya

Joan Vallvé, ex conseller del govern de la Generalitat de Catalunya

Carles Solà, ex conseller del govern de la Generalitat de Catalunya

Fanny Tur, ex consellera del Govern Balear

Miquel Mayol, ex diputat al Parlament Europeu per ERC

Bernat Joan, ex diputat al Parlament Europeu per ERC

Carles Bonet i Revés, ex diputat i ex senador per ERC

Carme Garcia Suarez, ex diputada al Congrés per ICV

Ignasi Carnicer, ex diputat al Congrés pel PSC

Esperança Marí Mayans, ex diputada al Parlament Balear per ERC

Jaume Renyer, ex membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya

Jaume Roure, ex regidor de cultura Ajuntament de Perpinyà

Josep Agustí Faiges Morales, regidor de Guingueta d’Ix

Enric Balaguer, Secretari General d’Unitat Catalana

Jaume Pol, president d’Unitat Catalana

Robert Surroca, militant històric del FNC

Francesc Abad, president de Palestra

Hèctor López Bofill, jurista

Antoni Estradé, sociòleg

Josep Sort, historiador

Josep Maria Murià, historiador

Josep Maria Orteu, editor